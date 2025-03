Max Verstappen hoopt in 2025 zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap te pakken. Dan moet de coureur van Red Bull Racing er dit Formule 1-seizoen wel toe in staat zijn om een vloek te verbreken. Het is namelijk nog nooit een coureur gelukt om nog een titel te verdienen na een scheiding met Adrian Newey.

Newey is een van de meest succesvolle ontwerpers uit de F1-geschiedenis en een van de grote onderwerpen van gesprek vorig jaar was zijn overstap van Red Bull naar Aston Martin. Teameigenaar Lawrence Stroll wist hem over te halen de transfer naar de groene formatie te maken en Newey is daar sinds afgelopen maandag 3 maart officieel aan de slag gegaan. Het wordt een mooie uitdaging voor de ontwerper, die naast uitvoerend technisch partner tevens aandeelhouder is geworden van Aston Martin. De verwachting is dat het team vol zal inzetten op 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede gaan doen.

Verstappen zal dit jaar opnieuw de strijd aangaan met Ferrari, McLaren en Mercedes, maar gaat het de Limburger lukken de competitie daadwerkelijk te verslaan. Red Bull had het afgelopen seizoen moeilijk met de welbekende balansproblemen en dit heeft de Oostenrijkse renstal zonder de hulp van Newey op moeten lossen. Als Verstappen de titel pakt dit jaar, wordt hij de eerste coureur ooit om de Newey-vloek te verbreken.

Newey ontwierp zijn eerste winnende auto's bij Williams, waarmee begin en midden jaren negentig Nigel Mansell, Alain Prost en Damon Hill hun laatste kampioenschappen pakten. Terwijl Prost simpelweg met pensioen ging, walgde Mansell van de prestaties bij McLaren en vond Hill weinig succes met Arrows en Jordan, op de zege op Spa-Francorchamps in 1998 na.

Newey stapte vervolgens over naar McLaren waar Mika Häkkinen eind jaren negentig de twee kampioenschappen op zijn naam schreef, maar door de opkomst van Ferrari en Michael Schumacher zou het daarbij blijven. Mede door de sfeer binnen het team besloot de ontwerper te vertrekken.

De Brit werd overgehaald om zich vanaf 2006 te voegen bij het toen nog kleine Red Bull Racing. In drie jaar tijd transformeerde de middenvelder in een winnend team en in 2010 pakten Sebastian Vettel en Red Bull hun eerste wereldkampioenschappen, meteen gevolgd door nog eens drie titels tot en met 2013. Vettel wilde een nieuwe uitdaging en verhuisde naar Ferrari, maar hij kon nooit meer een kampioenschap winnen.