Adrian Newey zal gedurende dit jaar beginnen aan zijn stint bij het team van Aston Martin, waar men hoopt met de topontwerper een sleutel naar grote successen binnen gehaald te hebben. David Coulthard is van mening dat een technisch directeur inderdaad van levensbelang is en hij ook een cruciale rol speelde in het halen van Newey naar Red Bull.

Vorig seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper was onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Williams, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Inmiddels weten we natuurlijk dat hij aan de slag gaat bij Aston Martin.

Eén individu

Verschillende fans en kenners zeiden dat het vertrek van Newey bij Red Bull zorgde voor het verval in het afgelopen seizoen en ook Coulthard stipt nu aan hoe belangrijk iemand als hij kan zijn in het omhoogtillen van het niveau: "Ik wens hem als vriend zijn al het geluk tijdens zijn tocht. Red Bull zal verder gaan met de andere duizend mensen die voor de organisatie werken. Het hangt niet allemaal af van één individu, al zou je kunnen zeggen dat het tijdens de Braziliaanse Grand Prix wel zo was. Ik weet namelijk niet of er heel veel coureurs zijn die kunnen doen wat Max heeft daar heeft gedaan", zo zegt de oud-coureur in de Red Flags-podcast.

Newey tóch gehaald

Toch kan iemand als Newey ook een hoofdrol spelen: "Je hoofdontwerper, technisch directeur en nummer één coureur zijn de belangrijkste investeringen die je maakt. Dat zei ik ook tegen meneer Mateschitz toen hij nog leefde. Op het moment dat duidelijk was dat Adrian interesse had, was meneer Mateschitz niet heel blij om het bedrag te betalen dat hij vroeg. Ik zei hem dat je hetzelfde zou betalen voor een coureur als dat de nummer één coureur in de wereld zou zijn. Dan zou je dat ook moeten betalen voor wie men ziet als de nummer één ontwerper in de wereld. Hij reflecteerde erop en was het er mee eens. Adrian kwam naar het team en de rest is geschiedenis."

