Nadat Carlos Sainz Sr. zich recent terug heeft getrokken voor een rol als president van de FIA, heeft huidige president Mohammed Ben Sulayem er op het oog toch een concurrent bijgekregen. Het is een oude bekende van hem.

Dit weet BBC donderdag te melden. Het gaat om Tim Mayer. "Mayer houdt vrijdagochtend een persconferentie om zijn kandidatuur aan te kondigen in de buurt van Silverstone, waar dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt gehouden", weet de Britse site te melden. Hierdoor krijgt Ben Sulayem dus toch een nieuwe concurrent. Volgens de BBC heeft hij de benodigde support om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Wie is Tim Mayer?

Tim Mayer heeft een connectie met de auto- en motorsportwereld, want zijn vader is voormalig McLaren-topman Teddy Mayer, die het stokje van Bruce McLaren overnam toen hij in 1970 overleed. Tim Mayer zelf heeft onder meer belangrijke functies gehad in US-based Champ Car, IMSA en de American Le Mans Series. Ook is hij bekend als steward bij meerdere raceklassen, waaronder F1. Mayer is dus ook een bekende bij de teambazen en coureurs.

Mayer ontslagen door Ben Sulayem

Het pikante aan de deelname van Mayer is dat hij eind vorig jaar werd ontslagen door Ben Sulayem nadat hij het Circuit the Americans had vertegenwoordigd tijdens een 'right of review' proces dat werd gehouden wegens fans die na de race op de baan kwamen terwijl dit niet was toegestaan. Mayer zei daar eind vorig jaar tegen hetzelfde BBC over dat Ben Sulayem een element van deze procedure voor hem gevoeld had als een aanval op zijn persoon.

