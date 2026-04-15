Verstappen grapt over afwezigheid F1-film première: 'Ik moest jouw auto afstellen'
Max Verstappen onthult dat hij F1 The Movie nog altijd niet heeft gezien. De Nederlander was uiteraard in juni uitgenodigd voor de première van de film in New York, maar vertelde tijdens een stream van Verstappen.com Racing dat hij belangrijkere zaken te doen had.
De film, die werd geproduceerd door Jerry Bruckheimer en geregisseerd door Joseph Kosinski, viel onlangs nog in de prijzen. Zo waren er vier Oscarnominaties en won de film er uiteindelijk één, namelijk die voor Beste Geluid. Acteurs Brad Pitt en Damson Idris vertolkten de hoofdrollen en waren dan ook aanwezig tijdens diverse raceweekenden.
Verstappen sloeg première over
Verstappen verklaarde eerder al dat hij dat weekend simpelweg andere zaken aan zijn hoofd had. "Welk gala? O ja, van F1 The Movie", zo vertelde hij bij New Ground. "Ja, wij doen tenminste iets wat om performance draait. Zij vallen daar allemaal in slaap en wij werken aan de performance", aldus de viervoudig kampioen. Verstappen.com Racing zou later dat seizoen deelnemen aan de 24 Uur van Spa-Francorchamps.
Lulham wél aanwezig en zag leeg plekje
Chris Lulham, een van de coureurs die namens het team van de Nederlander uitkwam tijdens die wedstrijd, vraagt tijdens een recente stream van Verstappen.com Racing of Verstappen de F1-film al heeft gezien, waarop een duidelijk antwoord volgt: "Nee!" Lulham was er namelijk zelf wel bij en zag nog een leeg plekje: "Ah, er was één plek waar je het had kunnen kijken, maar wat deed je die dag?" De Red Bull-coureur weet nog goed wat hij aan het doen was: "Ik was jouw auto aan het klaarmaken!"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
