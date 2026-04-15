Gerucht over Ferrari-transfer Schmitz ontkracht: “Volstrekt onjuist”
Dat Hannah Schmitz, Head of Race Strategy bij Red Bull Racing, de volgende zou zijn die gaat vertrekken, blijkt volgens bronnen van F1-journalist Thomas Maher complete onzin te zijn. Hoewel Schmitz voor ieder F1-team een aanwinst is, zijn er volgens Maher momenteel geen gesprekken tussen haar en Ferrari, zoals door voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer werd gesuggereerd.
Handkammer stelde in zijn eigen podcast dat de ondergang van Red Bull Racing inmiddels al flink heeft huisgehouden. Daarbij werd ook het afscheid van Gianpiero Lambiase besproken, die een lang lijstje van vertrekkende kopstukken van het Oostenrijkse team aanvult. Handkammer stelde daarnaast dat Schmitz de volgende op de lijst was: "Als ik CEO was, zou ik hier heel goed naar kijken. Al deze belangrijke mensen zijn al weg of gaan vertrekken (...) Het lijkt erop dat ook Hannah Schmitz zou kunnen vertrekken. En er zijn gesprekken dat er nog meer zouden kunnen volgen."
'Vertrek Schmitz bij Red Bull niet aan de orde'
Toch lijkt dat verhaal volgens Maher niet te kloppen. "Bronnen geven vrij stellig aan dat geruchten die Hannah Schmitz aan Ferrari koppelen, volstrekt onjuist zijn", zo legt hij uit op X. Daarbij stelt hij ook dat Schmitz uiteraard een aanwinst zou zijn voor elk Formule 1-team, maar dat er momenteel niets concreets speelt. Er werd namelijk specifiek gewezen naar Ferrari als team dat Schmitz zou willen inlijven. Ook F1-journalist Giuliano Duchessa kan onderstrepen dat er vanuit Maranello geen gesprekken zijn opgevangen: "Voor zover ik weet, is er niet alleen helemaal geen poging tot toenadering, maar heeft Ferrari ook geen plannen om Hannah Schmitz te rekruteren. Ik geloof echt dat dit gewoon een volstrekt onzinnig gerucht is."
'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
- 7
Albers springt in de bres: 'Gigantische comeback plaatsgevonden, dankzij Waché'
- 17 minuten geleden
- 1
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 1 uur geleden
Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring
'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'
Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'
Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"
- 50 minuten geleden
- 9
McLaren en Mercedes werken bandentest Pirelli af op de Nürburgring
- 1 uur geleden
Mayländer prijst deelname Verstappen aan 24h Nürburgring: "Puur racen"
- 2 uur geleden
Verstappen grapt over afwezigheid F1-film première: 'Ik moest jouw auto afstellen'
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- Gisteren 08:02
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart