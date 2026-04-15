Hannah Schmitz, Gianpiero Lambiase, generic, 2025, Red Bull

Gerucht over Ferrari-transfer Schmitz ontkracht: “Volstrekt onjuist”

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Dat Hannah Schmitz, Head of Race Strategy bij Red Bull Racing, de volgende zou zijn die gaat vertrekken, blijkt volgens bronnen van F1-journalist Thomas Maher complete onzin te zijn. Hoewel Schmitz voor ieder F1-team een aanwinst is, zijn er volgens Maher momenteel geen gesprekken tussen haar en Ferrari, zoals door voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer werd gesuggereerd.

Handkammer stelde in zijn eigen podcast dat de ondergang van Red Bull Racing inmiddels al flink heeft huisgehouden. Daarbij werd ook het afscheid van Gianpiero Lambiase besproken, die een lang lijstje van vertrekkende kopstukken van het Oostenrijkse team aanvult. Handkammer stelde daarnaast dat Schmitz de volgende op de lijst was: "Als ik CEO was, zou ik hier heel goed naar kijken. Al deze belangrijke mensen zijn al weg of gaan vertrekken (...) Het lijkt erop dat ook Hannah Schmitz zou kunnen vertrekken. En er zijn gesprekken dat er nog meer zouden kunnen volgen."

'Vertrek Schmitz bij Red Bull niet aan de orde'

Toch lijkt dat verhaal volgens Maher niet te kloppen. "Bronnen geven vrij stellig aan dat geruchten die Hannah Schmitz aan Ferrari koppelen, volstrekt onjuist zijn", zo legt hij uit op X. Daarbij stelt hij ook dat Schmitz uiteraard een aanwinst zou zijn voor elk Formule 1-team, maar dat er momenteel niets concreets speelt. Er werd namelijk specifiek gewezen naar Ferrari als team dat Schmitz zou willen inlijven. Ook F1-journalist Giuliano Duchessa kan onderstrepen dat er vanuit Maranello geen gesprekken zijn opgevangen: "Voor zover ik weet, is er niet alleen helemaal geen poging tot toenadering, maar heeft Ferrari ook geen plannen om Hannah Schmitz te rekruteren. Ik geloof echt dat dit gewoon een volstrekt onzinnig gerucht is."

