Jos Verstappen heeft een positievere blik op de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 en bij Red Bull Racing na de overwinning tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Monaco dit weekend is een gevalletje apart, maar als de Nederlander een stijgende lijn blijft zien in Spanje, dan heeft hij goede hoop voor zijn zoon.

Verstappen raakte tijdens de seizoensopener in Australië voor het eerst sinds 2022 de kampioenschapsleiding kwijt. Lando Norris pakte de overwinning, voordat Oscar Piastri er met de zege vandoor ging in China. Verstappen won wel in Japan, maar de drie Grands Prix daarna trok Piastri allemaal naar zich toe. McLaren heeft duidelijk stappen gezet, onder andere door een trucje met het ontwerp van de remmen om de banden koel te kunnen houden en slijtage tegen te gaan. Dat Verstappen als eerste het zwart-witgeblokt zag in Imola, kwam dan ook als een verrassing. Vanwege de tegenvallende prestaties van Red Bull, deden een boel geruchten de ronde dat de viervoudig wereldkampioen zou kunnen vertrekken naar Mercedes of Aston Martin.

Duidelijkheid in Barcelona

"Ik wil altijd het allerbeste voor Max", vertelde Jos Verstappen tegenover De Telegraaf. "Als het dan niet lukt, moeten ze bij het team in de spiegel kijken waarom het dan tegenzit. En dan moet Max op een gegeven moment de beslissing nemen of hij na dit jaar door wil bij Red Bull. Voor nu ziet het er absoluut positiever uit. Hier in Monaco is het altijd een beetje apart, omdat de kwalificatie het belangrijkste is. Maar volgende week in Barcelona denk ik dat we duidelijk gaan zien waar Red Bull daadwerkelijk staat."

Geen andere plek voor Max

"De wedstrijd in Imola was heel bemoedigend", vervolgde de 53-jarige uit Montfort. "Als het in Barcelona ook positief verloopt, heb ik goede hoop - voor de rest van het jaar, maar eveneens voor Max zijn toekomst bij Red Bull. Hij heeft het hier goed naar zijn zin. Tegelijkertijd wil hij wel presteren. Het is geen type dat zomaar een jaartje achteraan gaat rijden. Dan krijg je een niet leuke Max te zien. Je kunt je ook afvragen: waar moet hij dan naartoe? Op dit moment is alleen McLaren duidelijk beter en daar is in principe geen plek. En volgend jaar wordt alles anders, met de nieuwe reglementen."

