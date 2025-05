Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag van de F1 Grand Prix van Monaco, die bestond uit de eerste twee vrije trainingen. De Nederlander onthult een foutje van Red Bull Racing tussen de trainingen door en ging in op twee gevaarlijke situaties.

In een reactie op zijn eigen site gaat Verstappen in op de vrijdag in Monaco, die hij op P2 en P10 afsloot. De Nederlander stelt dat Red Bull na de eerste training met zijn team iets te veel heeft aangepast en daardoor minder was in VT2. "De eerste training was best positief. Voor de tweede training hebben we wat aanpassingen doorgevoerd om te kijken hoe ver we de balans konden pushen. Ik denk dat we te veel hebben gepusht. Ik kon de bochten niet meer zo aanvallen zoals ik wilde. Ik verwacht niet dat we de snelste zijn, maar we willen wel wat dichterbij komen. Ik heb het vertrouwen dat we dichterbij kunnen staan dan nu. De Ferrari’s waren wel erg snel, ze hebben een stap gezet."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Racing Bulls helemaal klaar met Hamilton na incident: 'Een typische actie van Lewis'

Verstappen over gevaren van Monaco

Net zoals veel coureurs hoorde we Verstappen op vrijdag ook klagen over het verkeer. Tot twee keer toe werd Verstappen gehinderd, iets waar hij niet blij mee was. Verstappen stelt dat hij weet wat de gevaren van dit circuit zijn, maar dat het levensgevaarlijke situaties zijn. "Monaco is altijd lastig met het verkeer. Maar vandaag was het twee keer best gevaarlijk. Eén keer tijdens de eerste vrije training en één keer tijdens de tweede vrije training. Dat is niet ideaal. Maar ik weet dat het een training is, en gelukkig ging alles goed."

Gerelateerd