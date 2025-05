Tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco kwamen Lewis Hamilton en Liam Lawson van Ferrari en Racing Bulls elkaar in de derde sector tegen. Het leverde van de kant van Racing Bulls een woedende boardradio op.

Het incident gebeurde tijdens het eerste halfuur van de sessie, toen iedereen nog aan het wennen was aan de baan en een set-up aan het zoeken was. Hamilton, die voor Lawson reed, remde bij de laatste bocht nogal hard. Het was iets wat Lawson duidelijk niet had verwacht, waardoor ook hij in de ankers moest om contact te voorkomen zoals dat eerder tussen Charles Leclerc en Lance Stroll wel het geval was. Het zou Stroll zijn eerste vrije training kosten.

Racing Bulls klaar met Hamilton

Het was vervolgens via de boardradio duidelijk dat Lawson en vooral zijn race-engineer het wel een beetje gehad heeft met de zevenvoudig wereldkampioen. Lawson laat vlak na het incident van zich horen. "Ik raakte bijna Hamilton. Hij remde echt vlak voor de laatste bocht." De race-engineer van Lawson lijkt op zijn beurt wel een beetje klaar te zijn met Hamilton. "Ja, dat is een echte een typische Hamilton-actie."

