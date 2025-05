De voorvleugels zullen een flinke aanpassing moeten ondergaan voor de F1 Grand Prix van Spanje. De FIA probeert met een regelwijziging trucjes van onder andere McLaren in te dammen, maar volgens Jos Verstappen is het al te laat. De vader van Red Bull Racing-coureur Max noemt het zelfs een domme actie.

Het draait allemaal om de flexibele vleugels. Op de rechte stukken hellen deze eigenlijk achterover, waardoor de luchtweerstand minder wordt met een hogere topsnelheid als resultaat. In de wat langzamere bochten drukt de lucht niet met dezelfde kracht op de vleugels en staan ze meer rechtop met meer downforce als resultaat. McLaren heeft dit 'foefje', in tegenstelling tot Red Bull, het beste onder de knie. De FIA gaat echter ingrijpen op de flexi-wings, maar doet dit pas vanaf de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya op 1 juni. Deze maatregel was al in januari aangekondigd en volgens Jos Verstappen had de internationale autosportbond voor de seizoensopener moeten ingrijpen.

Jos Verstappen vindt te late regelwijziging dom

"Dat is altijd afwachten, want de auto is niet de makkelijkste", antwoordde Jos Verstappen op de vraag van RaceXpress hoe hij kijkt naar de aankomende Grands Prix van zijn zoon. "Dus laten we maar kijken wat er de volgende race gebeurt. Het is heel moeilijk om dat in te schatten. Het hangt er ook vanaf of er nog upgrades komen. Zo is het wel spannend natuurlijk. Op voorhand weet je niet wat er gaat gebeuren en dat is wel goed voor de Formule 1."

Wat hij echter minder goed vindt aan de Formule 1, is dat de aanpassing aan het reglement omtrent de voorvleugels volgens hem te laat wordt geïntroduceerd. "Maar dat bedoel ik ook. Dan komt er in ene een regelwijziging met vleugels en ik denk dan: 'Doe dat nou in het begin van het jaar, want dan is het voor iedereen hetzelfde.' Waarom na een bepaald aantal races dat het in ene niet meer mag? Dan hebben ze [McLaren] er wel profijt van gehad tot die tijd en dat vind ik dan weer zo dom."

