Max Verstappen kreeg een nieuwe vloer voor de F1 Grand Prix van Miami, maar de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris bijhouden bleek een onmogelijke taak. Helmut Marko schaamt zich voor de prestaties van Red Bull Racing, maar Christian Horner geeft nog niet op. Er zitten nieuwe upgrades aan te komen en dus zouden er nog kansen moeten liggen voor Verstappen.

Verstappen trok op indrukwekkende wijze de pole position naar zich toe op het Miami International Autodrome. Piastri moest vanaf P4 komen, maar profiteerde bij de start van het geduw en getrek tussen Verstappen en Norris. De Australiër pakte niet veel later de leiding af van Verstappen en reed oppermachtig naar de overwinning. Norris haalde de Limburger ook in en maakte er een één-twee van voor McLaren. George Russell had geluk met een virtual safety car en kwam na zijn pitstop voor Verstappen terecht om het podium te completeren. Het gat tussen Piastri en de eerste niet-McLaren was 37,644 seconden. De laatste keer dat een team zo'n enorme voorsprong had aan de finish, was Red Bull in Bahrein in 2023.

Horner toch optimistisch over upgrades

Marko vond het "deprimerend om te zien hoe snel McLaren echt is". De hoofdadviseur slaat alarm en zegt dat de upgrades voor Imola moeten leveren, anders kunnen ze de handdoek in de ring gooien. Marko vond dat de nieuwe vloer in Miami niet aan de verwachtingen voldeed. Horner is, ondanks de enorme achterstand, optimistischer: "Volgens mij wat het heeft opgeleverd is een karakteristiek waar we naar opzoek waren. En dat maakt deel uit van een reeks onderdelen die de komende wedstrijden geïntroduceerd worden", aldus de teambaas tegenover de aanwezige media in Florida.

McLaren kan temperaturen beter onder controle houden

Horner vervolgde: "We hadden wat problemen met de remmen waar Max niet blij mee was en dat heeft aan het probleem bijgedragen. Onze coureurs hebben het volgens mij over een bepaalde verdoving in de auto, wanneer dingen oververhit beginnen te raken. Maar we hebben genoeg om te evalueren na deze race, al denk ik dat McLaren gewoon beter is in het onder controle houden van de temperaturen, zeker op een circuit als dit. Natuurlijk is het per circuit anders, [in Saoedi-Arabië] hadden we de snelheid om de McLarens te verslaan. Maar deze race heeft hun voorsprong onthuld. Ze zijn ertoe in staat in een werkvenster te komen die zeer effectief is."

