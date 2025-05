Max Verstappen verloor drie posities in de F1 Grand Prix van Miami en liep het podium mis. Een teleurstellende zondag dus voor de coureur van Red Bull Racing. Hij was niet tevreden over de RB21 en wilde 'een beetje lol' hebben met de McLarens, wetende dat hij ze toch niet zou kunnen tegenhouden.

Verstappen was het snelst in de kwalificatie en mocht beginnen vanaf de pole position. Hij drukte Lando Norris van de baan in bocht 2, maar het was nog net binnen de regels en dus kwam hij er onbestraft mee weg. Norris viel terug naar P6 en Oscar Piastri profiteerde. De kampioenschapsleider kon Verstappen vroeg in de race inhalen, sloeg een gat en zegevierde in Miami. Verstappen werd vervolgens ook gepasseerd door Norris. De Limburger leek op weg te gaan naar het laatste plekje op het podium, maar George Russell kon zijn voordeel halen uit een pitstop tijdens een virtual safety car en zo viel Verstappen terug naar de vierde plaats. Zijn achterstand op Piastri is opgelopen tot 32 punten.

Beetje lol met Piastri en Norris

"Ja, met niet heel veel", antwoordt Verstappen op de vraag van Viaplay met wat voor gevoel hij hier na de race in Miami staat. "We waren gewoon niet goed genoeg. Ja... nul komma nul kans. Ik heb nog wel wat geprobeerd met de McLarens. Ik had toch niks te verliezen. Beetje lol. Meer kan ik er niet van maken. En dat die VSC toen kwam, ja, dat kan gebeuren. Het maakt toch niet uit of je derde of vierde wordt. Daarvoor ben ik niet hier."

Remmen en de balans

Gewezen op het gevecht met Piastri, reageert Verstappen: "Ik denk dat hij dat wel kon verwachten na Saoedi-Arabië." Dat de McLaren-coureur even hard racete als hem vond hij "goed om te zien". Verstappen was verder niet tevreden over de remmen en de balans van zijn eigen bolide: "Dat is wel vaker een probleem. Daar moeten we gewoon verder aan werken. Zodra ik maar een beetje harder wilde gaan [achter Russell], werden de banden weer te warm, dus ik kon niet aanvallen. Op een gegeven dacht ik: 'Laat maar lekker zitten.'"

