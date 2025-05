Norris over moment met Verstappen: "Dat is hoe het is met Max, crashen of er niet langs"

Lando Norris heeft de Grand Prix van Miami als tweede afgesloten. De McLaren-coureur verloor een aantal plaatsen bij de start, maar verreed vervolgens een sterke inhaalrace.

Lando Norris ving de Grand Prix van Miami aan vanaf de tweede plaats, en viel Verstappen bij het ingaan van de eerste bocht aan om de leiding in de wedstrijd. De viervoudig wereldkampioen maakte zich echter breed, waardoor Norris naast de baan raakte en een aantal plaatsen verloor. De 24-jarige Brit wist zich al snel terug te knokken naar de derde plaats, waarna hij opnieuw het gevecht aan moest gaan met de Nederlander, dit keer voor P2.

Artikel gaat verder onder video

Goede inhaalrace Norris

Verstappen had problemen met zijn remmen en was zichtbaar niet blij met zijn RB21, en liet de McLaren-coureur op een gegeven moment relatief eenvoudig langszij komen. Norris keek op dat punt tegen een achterstand van negen seconden aan ten opzichte van de leider in de wedstrijd: teammaat Oscar Piastri. Dat gat wist de runner up in het wereldkampioenschap terug te brengen tot 3,5 seconden, maar een aanval voor de overwinning, zat er niet meer in.

Norris over moment met Verstappen

Het is nooit fijn om tweede te worden, maar het team heeft het geweldig gedaan. Zij hebben niets fout gedaan. Goede pitstops, goede snelheid. We reden in een klasse apart. Oscar reed goed. Max leverde een goed gevecht, zoals altijd. En daar heb ik de prijs voor betaald. Dat is hoe het is. Als ik er niet voor ga, gaan mensen klagen. Als ik er wel over ga, gaan mensen klagen. Wat moet je erover zeggen. Je kunt nooit winnen. Dat is hoe het is met Max. Crashen, of je komt er niet langs. Je moet het echt goed doen. Ik betaalde de prijs, omdat ik het vandaag niet goed genoeg deed. Ik ben blij met de tweede plaats."

