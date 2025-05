Oscar Piastri heeft de F1 Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven en breidt zo zijn kampioenschapsleiding uit. Hij versloeg niet alleen Max Verstappen, maar ook McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Australiër is uiteraard blij met de overwinning.

Piastri stelde ietwat teleur in de kwalificatie. Verstappen pakte de pole position in Florida, vlak voor Norris. Ook Kimi Antonelli zat onder de tijd van Piastri. Maar de laatstgenoemde kon bij de start profiteren van een gevecht tussen Verstappen en Norris, waarbij Norris buiten de baan kwam. Piastri schoof zo op van de vierde naar de tweede plek en hij kon later Verstappen inhalen voor de leiding. Daarna verdween hij aan de horizon. George Russell maakte het podium af achter Norris, omdat hij voordeel kon halen uit een virtual safety car vanwege de stilgevallen Ollie Bearman. Verstappen kwam niet verder dan P4.

Duwen en trekken

"Ik heb de race gewonnen, dat wilde ik zo graag", begon Piastri die 16 punten voor Norris en 32 punten voor Verstappen ligt in de tussenstand. "Gisteren was een pittige dag. De kwalificatie was voor mij een van de meest uitdagende sessies van het seizoen tot nu toe. Om dan alsnog op de zondag te winnen, is wel een indrukwekkend resultaat. Het duwen en trekken in de eerste bocht hielp me wel natuurlijk. Ik was me bewust genoeg van Max om hem te ontwijken in bocht 1", zei hij lachend. Piastri is de eerste McLaren-coureur sinds Mika Häkkinen in 1997 en 1998 om drie races achter elkaar voor de Britse formatie te winnen. "Toen ik eenmaal de leiding had, wist ik dat ik het voordeel had qua pace en de auto was ongelooflijk vandaag", zo sloot hij af.

