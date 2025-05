Carlos Sainz ving de F1 Grand Prix van Miami aan als zesde, maar zou uiteindelijk als negende over de streep komen. De Madrileen was ondanks de puntenfinish ontevreden over hoe Williams de wedstrijd had aangepakt. Teamgenoot Alexander Albon profiteerde juist en sleepte een topvijffinish binnen in Florida.

Williams maakt momenteel haar beste seizoen in de Formule 1 mee sinds 2016. Albon en Sainz hebben samen al 37 punten verdiend voor de renstal uit Grove, maar dat is voornamelijk aan de eerstgenoemde te danken. De Thai kwam alleen in Bahrein buiten de punten terecht. Sainz crashte in Australië achter de safety car en viel na contact met Yuki Tsunoda uit in Bahrein. Verder is hij op P8, P9 en P10 geëindigd. De nieuwe aanwinst van Williams hoopte in Miami op zijn beste resultaat van 2025, maar vóór de start ging het al mis. De verkeerde banden waren onder de auto van Sainz geschroefd. Vervolgens raakte hij ook nog Albon bij de start, toen ze allebei Lando Norris moesten ontwijken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell, Sainz en Gasly onbestraft: stewards verklaren "uniek scenario" met gele vlag

Albon mist behulpzaamheid

In ronde 14 besloot Albon de aanval in te zetten op Sainz, iets waar de Madrileen niet van gediend was. "Je zei tegen mij dat hem dat was verteld [om niet in te halen]", klonk het op de boardradio richting race-engineer Gaëtan Jego. Terwijl Albon ook nog Kimi Antonelli zou inhalen voor P5, viel Sainz juist terug door schade, de verkeerde banden en een ongelukkig getimede virtual safety car. Teambaas James Vowles had een duidelijke boodschap voor Albon en zei na de race tegen Sainz: "Carlos, het heeft geen zin om nu die discussie te starten, maar ik ben het met je eens. We hebben het nodig dat hij [Albon] behulpzaam wordt."

OOK INTERESSANT: Hamilton reageert hilarisch na Ferrari-geklungel: 'Moet ik Sainz ook voorbij laten?'

Sainz ontevreden ondanks puntenfinish

"Het was een enerverende race voor mij", vertelde Sainz na afloop bij Viaplay. "We moesten beginnen op een gebruikt setje banden, terwijl de rest van het veld op nieuw rubber stond, vanwege operationele fouten die we in het weekend hebben gemaakt. We hebben onszelf met die gebruikte band één à twee tienden per ronde langzamer gemaakt tijdens de eerste stint. Ik had ook nog eens contact met Alex bij de start en de schade heeft me downforce gekost. Daar kwam nog bij dat we als een van de eersten stopten, voordat anderen profijt hadden van de virtual safety car. Er waren te veel dingen die ons tegen zaten. En toch lukte het me nog om tot de laatste ronde te vechten met de Ferrari's. De volgende keer dat we zo'n goede auto hebben als dit weekend, moeten we ervoor zorgen dat we niet weer dezelfde fouten maken als team."

Gerelateerd