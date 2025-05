De spanning binnen het Ferrari-team liep tijdens de Grand Prix van Miami hoog op toen Lewis Hamilton zijn onvrede over de teamorders liet blijken. De uitspraken van de zevenvoudig wereldkampioen kwamen tijdens een race waarin hij zichtbaar gefrustreerd was over de communicatie met zijn race-engineer en de strategieën van het team.

De race begon voor de Brit op harde banden, waarna hij overging naar mediums. Toen hij achter teamgenoot Charles Leclerc terechtkwam, begon de onvrede over de teamorders. De Monegask reed na de pitstops veel langzamer dan zijn teamgenoot en dat zorgde voor frustratie bij Hamilton. Hij vroeg zich af waarom hij achter Leclerc moest blijven, terwijl die zijn banden aan het opbranden was. De Italiaanse renstal besloot echter dat Hamilton achter Leclerc moest blijven om te profiteren van de DRS, iets wat niet in goede aarde viel bij de Brit.

Hamilton gefrustreerd

Hamiltons irritatie werd duidelijk toen hij uitriep: “Jullie gasten zijn echt... dit is totaal geen goede teamwork. Dat is alles wat ik wil zeggen.” Hij herinnerde zijn team eraan dat hij eerder in het seizoen in China voor Leclerc aan de kant was gegaan. Uiteindelijk besloot Ferrari de posities te wisselen, maar de recordkampioen reageerde met sarcasme: “Neem anders nog lekker een kopje thee om het erover te hebben!" Even later in de race was het wederom raak met vreemde beslissingen, toen men besloot om Leclerc opnieuw langs Hamilton te laten om de posities terug te wisselen.

Contact met Sainz

De race verliep verder met communicatieproblemen en Hamiltons banden die versleten raakten. Even later kreeg Hamilton te horen dat Sainz aan zijn staart kwam en reageerde hij sarcastisch: "Moet ik hem er ook voorbij laten?" Ondanks de spanningen eindigde de Britse coureur als achtste. Na afloop kreeg hij een compliment van zijn race-engineer, maar hij reageerde niet. De race in Miami legde de spanningen binnen het team van Ferrari bloot en de uitdagingen waar Hamilton mee te maken kreeg. De Italiaanse renstal heeft dit seizoen al vaker te maken gehad met strategische blunders en dit weekend lijkt Hamilton voor het eerst de volledige 'Ferrari-ervaring' gekregen te hebben.