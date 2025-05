George Russell, Carlos Sainz en Pierre Gasly moesten ieder een bezoek aan de stewards brengen voor het te hard rijden onder gele vlaggen. De FIA heeft diep in de nacht, Nederlandse tijd, uitspraak gedaan over de incidenten. De autosportbond is vervolgens met een verklaring gekomen over wat er speelde tijdens de F1 Grand Prix van Miami.

Te hard rijden onder gele vlaggen is een overtreding van artikel 2.5.5.b van bijlage H van de International Sporting Code. Daarin staat uitgelegd wat de gele vlaggen betekenen en hoe je daarop moet reageren. Bij een enkele gele vlag "moet je snelheid minderen, mag je niet inhalen, en je moet bereid zijn van richting te moeten veranderen, vanwege een gevaar op of deels naast de baan. Het moet duidelijk zijn dat de coureur snelheid heeft geminderd, wat betekent dat er van de coureur verwacht wordt eerder te remmen of merkbaar snelheid te minderen in die sector". Bij dubbele gele vlaggen "moet je bereid zijn te moeten stoppen, omdat een gevaar de baan deels of volledig blokkeert en/of omdat er marshals op of naast de baan staan".

Toch geen podium voor Verstappen

Russell werd pas onderzocht, nadat Red Bull Racing protest had aangetekend, hopend dat Max Verstappen alsnog op het podium zou komen. Ze vonden dat de Mercedes-coureur te hard had gereden onder gele vlaggen voor de stilgevallen Kick Sauber van Gabriel Bortoleto. Dit protest ging echter de prullenbak in. Volgens de reglementen moet je namelijk snelheid minderen, maar daarbij gaat het niet om absolute snelheid, maar de snelheid vergeleken met hoe hard je normaal gesproken door een baangedeelte rijdt. Russell reed duidelijk langzamer, ook al werd er een beetje geaccelereerd, aldus de FIA.

Stewards noemen het een unieke situatie

Sainz en Gasly kregen ieder een formele waarschuwing, maar werden dus net als Russell geen tijdstraf opgelegd. Maar het was bij de eerstgenoemden een ander verhaal. Eerst leek het onderzoek te gaan om het te hard rijden tijdens de virtual safety car voor Bortoleto, maar uiteindelijk ging het om de lokale gele vlaggen.

De stewards hebben toegegeven dat Sainz en Gasly niet afremden voor de gele vlaggen. De coureurs zeiden dat ze geen gele vlag of überhaupt de gestopte Kick Sauber hadden gezien. De stewards hebben de onboardbeelden nagekeken en zagen dat er bij één marshalpost een gele vlag werd gezwaaid, maar deze werd tegen een gele achtergrond gehouden op een heel snel gedeelte van het circuit. Er stond daar ook geen lichtpaneel die geel kleurde. Daar komt nog bij dat Bortoleto's auto niet te zien was, omdat hij bij een exit geparkeerd stond achter de muur.

Vanwege bovenstaande vonden de stewards dat dit een "uniek scenario" was en dus, waar er normaal gesproken zwaar bestraft wordt voor het te hard rijden onder geel, werd er niets meer dan een formele waarschuwing uitgedeeld.

