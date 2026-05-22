Nederlandse Van Hoepen maakt Formule 1-debuut voor team van Williams

Laurens van Hoepen heeft deze week voor het eerst in zijn carrière kilometers gemaakt in een Formule 1-auto. De twintigjarige Nederlander werkte op de Hungaroring in Boedapest een test af voor het team van Williams. De coureur uit Wassenaar nam plaats in een bolide van enkele jaren oud tijdens een zogeheten TPC-test (testing of previous cars). De Formule 2-coureur deelde donderdag via Instagram zijn enthousiasme over de behaalde mijlpaal. "De eerste keer achter het stuur van een Formule 1-auto", zo schreef het talent. "Het is een dag die ik nooit meer ga vergeten", voegde Van Hoepen daaraan toe.

Voor de jongeling was het een bijzondere ervaring op het circuit in Hongarije, dat recentelijk nog een grootschalige renovatie onderging waarbij onder meer de pitstraat en het hoofdgebouw werden vernieuwd. De testrit in dienst van de Britse renstal uit Grove volgt op een sterke seizoensstart in de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1. Van Hoepen is momenteel bezig aan zijn eerste volledige jaar in de Formule 2, nadat hij eind vorig seizoen al zijn debuut maakte bij het team van Trident.

Sterke start bij Trident

Na een twaalfde eindklassering in de Formule 3 vorig jaar, maakt de rijder nu direct indruk op het een-na-hoogste niveau. Na de eerste rondes bezet de Trident-coureur momenteel de vierde plaats in het kampioenschap met 26 verzamelde punten. Zijn beste prestatie tot nu toe dit jaar noteerde hij in Miami, waar hij beslag legde op de tweede plaats tijdens de sprintrace. Eerder dit seizoen mocht de twintiger ook al naar het podium in Melbourne dankzij een derde positie in de hoofdrace.

Komend weekend mag de Nederlander zijn vorm opnieuw bewijzen op het internationale toneel. Dan reist de Formule 2-grid, tegelijk met de koningsklasse, af naar Montreal voor het raceweekend in Canada. Terwijl de vaste Williams-coureurs Alex Albon en Carlos Sainz daar in de FW48 stappen voor de Grand Prix, hoopt Van Hoepen zijn puntenaantal in de opstapklasse verder uit te breiden.

