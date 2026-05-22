Red Bull Racing heeft per direct een dienstverband gesloten met Gino Rosato. De 54-jarige Canadees, die jarenlang een bekend gezicht was bij het team van Ferrari, gaat bij de renstal aan de slag als freelance consultant. Rosato keert daarmee terug in de Formule 1 en is dit weekend al aanwezig in de paddock tijdens de Grand Prix van Canada in Montréal.

De ervaren kracht is door de Oostenrijkse formatie binnengehaald om de technische en operationele structuur van het team te versterken. In zijn adviserende rol zal hij naar verwachting bij acht tot tien raceweekenden per seizoen aanwezig zijn. Omdat het een freelance aanstelling betreft, zal de voormalig Ferrari-medewerker niet in de officiële teamkleding van Red Bull verschijnen. De komst van de consultant past in de bredere herstructurering van het team, dat na het vertrek van Christian Horner vorig jaar inmiddels onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies.

Nauwe band met de familie Verstappen

Het is algemeen bekend dat de kersverse consultant een uitstekende relatie onderhoudt met onder anderen Max en Jos Verstappen. Binnen de paddock wordt hij omschreven als een familievriend van de Verstappens, een connectie die mede is ontstaan via gezamenlijke kennissen zoals Michael Schumacher. De goede verstandhouding tussen het kamp-Verstappen en de Canadees wordt gezien als een belangrijke factor in zijn recente overstap naar Red Bull.

Decennialange ervaring in de top van de autosport

Met de komst van Rosato haalt Red Bull een schat aan ervaring in huis. Hij begon zijn loopbaan in de koningsklasse in 1991 als parttime logistiek medewerker bij Ferrari, waarna hij vanaf 1997 fulltime in dienst trad. Als manusje-van-alles groeide hij uit tot een graag geziene gast en een sleutelfiguur tijdens de succesjaren van de Italiaanse renstal. Na een uitstapje van enkele jaren als vicepresident bij Lotus, keerde hij in 2014 terug in het managementteam van Ferrari, waar hij uiteindelijk tot en met 2023 werkzaam bleef.

Gedurende zijn lange loopbaan bouwde hij niet alleen een hechte band op met de familie Verstappen, maar ook met andere grote namen in de sport. Zo is hij de peetvader van Robin, de zoon van Kimi Räikkönen. De Fin is tot op heden de laatste coureur die een wereldkampioenschap wist te winnen voor Ferrari, in 2007. Dit weekend keert Rosato in zijn thuisstad Montréal officieel terug in de sport, waarbij hij direct getuige is van het allereerste sprintweekend op het Circuit Gilles Villeneuve.