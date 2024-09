Albon "gefrustreerd" over 'divebomb' teamgenoot Colapinto

Franco Colapinto wist bij de start van de Grand Prix van Singapore maar liefst drie auto's in te halen, maar heeft hier wel kritiek op gekregen van meerdere kanten. Na de race vertelde Carlos Sainz Jr. dat Colapinto drie coureurs had kunnen uitschakelen, en een boze Alexander Albon was ook meteen op de radio te horen na het incident. De Thaise coureur was achteraf nog steeds licht geprikkeld over het moment, maar wilde ook geen schuld geven aan zijn jonge teamgenoot.

Colapinto won drie plekken bij de start, maar Albon verloor er vijf na van de baan gedreven te worden. Hij kon de race niet afmaken - zijn Williams kampte met oververhittingsproblemen, en moest vroegtijdig afhaken. "Ik weet niet hoe het er van buiten uitzag, maar het is meer dat niemand de bocht in kon sturen," zo wordt Albon geciteerd door Autosport. Er kwam een kettingreactie, en iedereen moest eigenlijk rechtdoor bij de eerste bocht. Ik zat aan de buitenkant, en dat kwam me duur te staan. Maar ik heb geen kritiek. Het was alleen ongelukkig dat ik aan de buitenkant van de bocht zat. Het was een beetje frustreren, maar dat was het hele weekend ook."

Artikel gaat verder onder video

Niet nog een keer laten gebeuren

Colapinto zelf had geen spijt van zijn actie. De rookie wist zijn Williams in één stuk te houden op het stratencircuit, waar hij nooit eerder had gereden, en eindigde vlak achter de Red Bull van Sergio Pérez. "Ik denk alleen dat we beter hadden moeten verdedigen en dat we dit ons niet moeten laten gebeuren," legde de Argentijn uit met oog op zijn gevecht met Perez. "Door een ronde te laat te stoppen, hebben een plek in de punten verloren. Maar het is wat het is. We winnen samen en we verliezen samen."