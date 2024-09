Adrian Newey (65) maakt volgend jaar de overstap naar het Formule 1-team van Aston Martin, waar hij een poging gaat doen om een winnende auto te bouwen voor het seizoen van 2026. Voor deze inspanningen wordt hij rijkelijk beloond, zo weet ook ex-coureur Robert Doornbos, die heeft uitgerekend dat Newey 4500 dollar per uur(!) gaat opstrijken in Silverstone.

Newey staat te boek als de beste autobouwer in de paddock van de Formule 1. Het meesterbrein ontwierp de succesvolle auto's van onder meer Williams, McLaren en Red Bull Racing. Bij laatstgenoemde legde hij de basis voor de successen van Sebastian Vettel en Max Verstappen, die beide meerdere wereldtitels konden bijschrijven in een door Newey ontworpen auto. Toen de 65-jarige zijn vertrek aankondigde bij Red Bull, stonden de concurrerende teams al snel in de rij om hem van een aanbod te voorzien. Aston Martin kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus, maar moest daar financieel wel bijzonder ver voor gaan.

Aston Martin betaalt Adrian Newey astronomisch salaris

Kortgeleden schreven wij al dat er gesuggereerd werd, mede door de BBC, dat Newey bij Aston Martin een salaris gaat opstrijken van maar liefst 30 miljoen pond per jaar, inclusief bonussen. Omgerekend is dat zo'n 35 miljoen euro. Die bedragen komen overeen met hetgeen Doornbos heeft vernomen. De analist van Ziggo Sport laat tijdens Race Café weten dat hij zijn rekenmachine er even bij heeft gepakt en dat hij tot de conclusie kwam dat Newey een gigantisch uurloon heeft. "Ik heb het gelijk uitgerekend", zo begint Doornbos.

Newey krijgt 4500 dollar per uur overgemaakt

"4500 dollar per uur krijgt hij!", vervolgt Doornbos zijn verhaal. "Dus als hij even gaat slapen en wordt weer wakker, dan is dat toch weer 50.000 dollar erbij." Wanneer presentator Rob Kamphues suggereert dat dit soort bedragen "belachelijk" zijn, grijpt Doornbos in: "Nee, dat is niet belachelijk, want hij maakt winnende Grand Prix auto's. Deze man is de All Time Great, een legende. Hij heeft meer dan 200 overwinningen en 18 kampioenschappen. Die man is het geld dubbel en dwars waard."

