George Russell mocht zich toch vrij onverwachts melden op het podium in Azerbeidzjan vandaag. De Brit deed eigenlijk niet mee om de bovenste plekken, maar profiteerde maximaal toen hij na het inhalen van Max Verstappen zag hoe Sergio Pérez en Carlos Sainz elkaar elimineerden. Hij noemt het podium dan ook een "extra bonus".

Russell reed eigenlijk grotendeels zijn eigen race vandaag in Azerbeidzjan en daarbij was de inzet een finish binnen de top vijf. Daar slaagde de Mercedes-coureur uiteindelijk glansrijk in, want Russell kreeg meer dan gehoopt. Nadat hij Verstappen voorbij was gegaan, leek het gedaan voor Russell wat betreft het winnen van posities, maar niets bleek minder waar. In de slotfase crashten Pérez en Sainz voor zijn neus, waardoor Russell plots twee plekken kon opklimmen en naar de derde positie ging. Hij finishte zodoende op het podium, een resultaat waarmee hij blij verrast was, zo liet hij na afloop weten.

Russell noemt podium "bonus" na passeren Verstappen in Bakoe

Bij de gridinterviews, die verzorgd werden door ex-teambaas Guenther Steiner, liet Russell weten dat Mercedes op de hard band echt wel de snelheid had vandaag in de straten van Bakoe. "We hadden een hele slechte start van de race, maar op de harde band waren we denk ik één van de snelsten", zo vertelt hij. "En toen passeerde ik Max [Verstappen] en als extra bonus eindigden we ook nog op het podium." Russell vond wel dat de safety car, na de crash van Pérez en Sainz, betrekkelijk laat naar buiten ging. "Ik was verrast dat de safety car niet eerder naar buiten ging op het einde, die auto's hadden overal kunnen liggen. Ik ben blij dat iedereen oké is", zo besloot de Brit.

BACK ON THE PODIUM IN BAKU! IT’S A SURPRISE P3 FOR GEORGE! pic.twitter.com/pQLearp9Yn — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 15, 2024

