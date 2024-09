Dit is het astronomische bedrag dat Newey per jaar gaat verdienen bij Aston Martin

Vandaag kwam dan eindelijk het nieuws officieel naar buiten: Newey gaat vanaf 1 maart 2025 beginnen bij Aston Martin. Hij zal daar de rol van Managing Technical Partner in gaan vullen, iets wat hij gaat doen voor een enorm salaris per jaar.

Newey won met Red Bull Racing in meerdere tijdperken zeven kampioenschap bij de coureurs en zes bij de constructeurs en was een grote reden dat Sebastian Vettel en Max Verstappen in twee tijdperken konden domineren. Dankzij de chaos achter de schermen bij Red Bull en de interesse vanuit Newey om aan wat anders te gaan beginnen, besloot Newey dat het na project Hypercar RB17 wel genoeg was bij Red Bull. Pensioen was een optie, maar de interesse begon al snel op gang te komen. Uiteindelijk ging het vooral tussen Williams, Ferrari en Aston Martin.

Rol van Newey bij Aston Martin

Newey, die al vaker in verband was gebracht en ook de overgang had kunnen maken naar Ferrari, leek voor het historische Italiaanse team te kiezen. Dit was totdat eigenaar Lawrence Stroll besloot namens Aston Martin een lijntje uit te gooien. Newey, die graag wilde werken in Groot-Brittannië, was meteen enthousiast. Ondanks een late poging vanuit Alpine koos Newey uiteindelijk voor een rol als Managing Technical Partner bij Aston Martin. Verder wordt Newey ook aandeelhouder van het F1-team. Hij zal onder meer aan de slag gaan met de nieuwe reglementen voor 2026, het implementeren van de Honda-motoren en het gebruikmaken van de nieuwe windtunnel en fabriek.

Wat gaat Newey verdienen bij Aston Martin?

Dit alles gaat hij echter doen voor een bedrag dat ongeëvenaard is voor iemand die in F1 werkt en geen coureur is. Sterker nog: op Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris na zou geen enkele coureur aan het jaarlijkse salaris van Newey bij Aston Martin komen. Volgens onder meer de BBC gaat Newey 30 miljoen pond per jaar verdienen, wat 35 miljoen euro is. Dit bedrag is inclusief bonussen en 'add-ons'. Wat de basis van het salaris precies is, is niet helemaal duidelijk. Aangezien het een vijfjarig contract zou zijn, betekent dit dat Newey vanaf 2025 tot eind 2029 maar liefs 175 miljoen euro kan gaan verdienen.

