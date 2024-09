Hoe realistisch zijn de titelkansen van Norris vs Verstappen en Red Bull in 2024?

Land Norris heeft er lang op moeten wachten, maar in 2024 heeft hij bij McLaren eindelijk een auto waar hij races mee kan winnen. De volgende stap is een kampioenschap, maar is dat wellicht dit jaar al mogelijk tegen Max Verstappen en Red Bull Racing?

"Als iemand het woord 'kampioenschap' zegt, dan geef ik geen antwoord." Dit waren de woorden van Norris tegenover Viaplay tussen het raceweekend in Zandvoort en Monza. Het lijkt erop dat de Brit zelf niet gelooft dat het gat van 62 punten in acht races goedgemaakt kan worden. Verstappen kam twee keer uitvallen tijdens een zege van Norris, iets wat dit Brit dit seizoen nog maar twee keer heeft gedaan dit seizoen, en dan nog heeft Verstappen meer dan tien punten voorsprong. Hoe realistisch is een titel in 2024 voor Norris?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Niet Newey, maar Ferrari hakte knoop door over toekomst Brit in F1'

Norris in zijn jeugd

Norris heeft een lange weg afgelegd om ook maar in de buurt te komen van een F1-titel. De Brit maakte als coureur zijn debuut in 2008, toen hij meedeed aan de Super 1 National Championship in het karten. Vanaf 2012 begon de Brit op de radar te verschijnen door goede resultaten, met meerdere zeges in 2013 als gevolg. In 2014 zou Norris in de Ginetta Junior Championship uitkomen namens HHC Motorsport, met een derde plaats in het kampioenschap als resultaat. Een jaar later, in de MSA Formula, eindigde hij namens Carlin eerste in het kampioenschap met 432 punten en elf overwinningen.

In 2016, in Formule Renault, werd hij tevens kampioen, waarna de Formule 3 de volgende stap bleek. Daar werd hij uiteindelijk in 2017 kampioen in de Britse F3 door negen van de dertig races te winnen. In 2018 reed Norris vervolgens een heel seizoen in F2 voor Carlin, waarin hij tweede werd met 219 punten en een zege in Bahrein. Toen was het tijd voor de grote stap.

Norris tijdens beginjaren McLaren

In 2019 mocht Norris debuteren bij McLaren als F1-coureur, waar hij Carlos Sainz toen als teamgenoot had. Hij werd elfde in het kampioenschap met 49 punten. Een jaar later, in 2020, werd dit aantal verdubbeld naar 97 punten. Het leverde hem een negende plaats op in het kampioenschap. Dit was ook het seizoen waarin hij voor het eerst op een F1-podium stond. In 2021 voltooide hij zijn opmars door zesde te worden in het kampioenschap met 160 punten en vier podiumplekken.

Norris blijft trouw aan McLaren in F1

Richting het nieuwe tijdperk in F1 was Norris trouw gebleven aan McLaren, ondanks dat meerdere teams interesse hadden in zijn diensten. Dit zou ook in de jaren daarna het geval zijn, maar telkens verlengde Norris zijn contract of wees hij aanbiedingen af. Dit, volgens hemzelf, omdat hij bij McLaren graag succes wil boeken. Zo ging de Brit ook het nieuwe tijdperk in F1 in, een nieuw tijdperk dat begon in 2022. Voor McLaren begon dit tijdperk echter vrij matig, zou ook Norris merken.

Norris ziet McLaren stap zetten in nieuw tijdperk

Tijdens het seizoen 2022 was hij teamgenoot van Daniel Ricciardo, die Sainz had opgevolgd als teamgenoot van Norris. Norris werd dat seizoen zevende met 122 punten en stond alleen in Imola op het podium. Niet de start van het nieuwe tijdperk waar Norris op gehoopt had. Ook begin 2023, toen Oscar Piastri zijn nieuwe teamgenoot was, bleek de start van McLaren vrij matig te zijn en bungelde het zelfs achteraan in de pikorde. Alles veranderde echter vanaf het raceweekend in Oostenrijk.

Dit was namelijk het weekend waarin McLaren grote upgrade begon te brengen, het begin aan een reeks van upgrades die ervoor zorgde dat het team in 2023 mee begon te doen om podiumplekken en soms zelfs Red Bull uit kon dagen. Norris stond vanaf de race in Oostenrijk in 2023 nog zeven keer op het podium dat seizoen. De stijgende lijn was ingezet.

Kan Norris in 2024 wereldkampioen worden?

In 2024 was de verwachting dat Red Bull Racing met Verstappen weer zou domineren, maar dat de rest dichter in de buurt zou komen. Red Bull begon ook dominant, terwijl de start van McLaren tijdens de eerste vier raceweekenden moeizaam was. Sinds het raceweekend in China dit jaar stond Norris echter negen van de twaalf races op het podium, een podium waar teamgenoot Piastri ook vaak op te vinden was. Ondertussen begon het bij Red Bull allemaal minder te lopen en was de voorsprong qua prestaties van de auto als sneeuw voor de zon verdwenen.

Momenteel is het zelfs zo dat McLaren voor Mercedes, Red Bull en Ferrari de snelste auto heeft en Norris zijn eerste twee zeges in F1 heeft geboekt. Er zijn nog acht races te gaan, waaronder drie weekenden met sprintraces. Dat betekent dat, als Norris alles zou winnen, 232 punten (208 (zeges + snelste ronde en 3 x 8 punten voor sprintrace) kan scoren. Mocht Verstappen telkens tweede worden, dan scoort de Nederlander 165 punten en zou hij dus 67 punten minder scoren dan Norris. Dat zou betekenen dat Norris aan het einde van het seizoen met vijf punten verschil kampioen is. Norris heeft alles dus nog in eigen hand, net zoals Verstappen.

Conclusie

De conclusie is dat Norris dit seizoen de auto heeft om podiumplekken te veroveren, zeges te boeken en pole positions te behalen. De vraag is of de auto van McLaren op tijd goed genoeg is geworden en vooral of de auto van Red Bull op tijd minder is geworden om dit seizoen nog kampioen te worden. Realistisch en statistisch gezien is het dus zeker nog mogelijk, maar alles zal wel goed moeten vallen voor Norris wil hij dit seizoen al met de titel in zijn handen staan. Die kans lijkt in 2025 toch nog aardig wat groter te zijn.

Gerelateerd