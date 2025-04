Lando Norris reist na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië niet af naar Nederland. Hij mag van zichzelf geen Koningsdag vieren. De McLaren-coureur, die afgelopen zondagavond de leiding in het wereldkampioenschap is kwijtgeraakt, wil puur en alleen focussen op het werken aan zichzelf - geen alcohol en geen feestjes dus.

Norris zag op de zaterdag al een realistische kans op de overwinning in rook opgaan. Hij crashte in de eerste run van Q3 en omdat hij dus geen kwalificatietijd had neergezet op het Jeddah Corniche Circuit, moest hij vanaf de tiende positie starten. De Brit had voor een alternatieve strategie gekozen: hij begon op de harde band, alvorens hij wisselde naar de medium compound. Hij reed een solide wedstrijd en wist onder andere de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli, de Ferrari van Lewis Hamilton en Williams-coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon te verslaan. Hij kwam 1.092 seconden tekort op Charles Leclerc en een plekje op het podium. Zijn teamgenoot Oscar Piastri won de race na de veelbesproken straf van Max Verstappen en dus ligt de Australiër nu 10 punten voor op Norris in de tussenstand.

Norris mag van zichzelf geen plezier meer maken

"Nee, helaas niet. Ik had het wel gewild", antwoordde Norris op de vraag van Viaplay of we hem in Nederland kunnen verwachten aankomend weekend om Koningsdag te vieren. Toen hij vorig jaar in ons landje ging feesten met de beroemde DJ Martin Garrix, liep hij een neusblessure op, toen hij van een boot wilde afstappen. "Het was een van de beste dagen uit mijn leven. En daarna won ik in Miami. Nee... Ik mis al mijn vrienden wel. Ik had een leuke week met Martin en iedereen in Amsterdam vorig jaar, maar ik ben voor een kampioenschap aan het vechten. Ik kan het me niet meer veroorloven om dat soort dingen te doen. Ik moet naar huis om te trainen. Dit was een zware race, er werd fysiek veel van je gevraagd. Ik zou ook graag een drankje willen doen, maar ik heb dit hele jaar nog niet gedronken. Daar ben ik trots op. Ik wil hard door blijven werken. Geen plezier voor mij."

