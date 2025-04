Na een mislukte kwalificatie van Lando Norris, waarin hij crashte tijdens Q3 en daardoor geen tijd heeft kunnen neerzetten, moest de Britse coureur genoegen nemen met een vierde plaats na de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Door de eindklassering staat Norris op de tweede plek in het coureurskampioenschap. Dat het vanzelfsprekend zou zijn dat er een McLaren zou winnen, daar wil Norris het absoluut niet over hebben: "Nee. Ik weet niet waarom mensen zo verrast zijn”, vertelt Norris tegenover GPBlog. “Ferrari en Red Bull zijn net zo snel in de kwalificatie en net zo snel in de lange runs. Wij geloven helemaal niet dat we veel sneller zijn, en dat blijkt ook wel."

Norris spreekt dominantie McLaren tegen

Vervolgens komt de 25-jarige coureur met een opvallende uitspraak over de snelheid van de McLarens: "Mensen blijven maar zeggen dat wij de besten zijn, de snelsten, bla bla bla, maar dat komt alleen omdat we in de trainingen wat meer snelheid laten zien. Tegen de tijd dat de kwalificatie komt, hebben we niks meer over." Hiermee lijkt Norris aan te geven dat het team zijn nodige beperkingen kent: "Dat is nu eenmaal onze aanpak. Zo denken wij dat we het meeste uit de auto halen. Als we het anders zouden doen, stonden we waarschijnlijk nog verder naar achter."

Stella wilt Norris scherp houden

Toch lijkt 'Last Lap Lando', ondanks zijn wankelende prestaties, genoeg zelfvertrouwen te hebben: "Ik ben blij met het werk dat we doen. We hebben een geweldige auto. Ik ben gemiddeld gezien waarschijnlijk de snelste coureur, maar het is duidelijk niet genoeg." Teambaas Andrea Stella wil de Brit het liefst zo scherp mogelijk houden en ziet geen plaats voor fouten: "Deze Formule 1-auto’s zijn simpelweg te snel om fouten te maken of zelfs maar te twijfelen”, aldus Stella tegenover Motorsport.com. “Lando weet dat. Eén moment van twijfel is genoeg om je hele sessie weg te gooien."

