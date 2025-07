In de aflevering Faster Food van Viaplay spreken Tom Coronel en Rob Kamphues vol lof over de ontwikkeling van Lando Norris. Vooral Coronel ziet een duidelijke groei en doet hiermee een voorspelling voor het wereldkampioenschap.

Na de Grand Prix van Oostenrijk kon Lando Norris alweer een overwinning achter zijn naam schrijven. Hiermee doet hij zéér goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft namelijk door deze racewinst het gat met zijn teamgenoot en concurrent Oscar Piastri weten te verkleinen tot slechts 15 punten, wat resulteert in een zeer spannende strijd tussen de coureurs van McLaren. Coronel ziet dat de Britse coureur stappen maakt en ziet dat zijn toekomst rooskleurig is.

De stijl die Norris nu aanhoudt geeft potentie om wereldkampioenschap

"Ik zie dat hij gewoon heel erg aan het groeien is. De stijl die hij nu heeft, daar gaat hij wereldkampioen mee worden. De stijl die hij twee races terug had, totaal niet", begint Coronel. Kamphues ziet hoe snel de publieke opinie verandert, waar hij zelf ook schuldig aan is: “Weet je, de ene race lopen wij te roepen: ‘Oh, die gaat het niet halen, het is Piastri’, en dan wint hij weer een keertje echt op merit. En dan zeggen we: ‘Nou, als hij zo doorgaat, wordt hij wereldkampioen…’”

Norris groeit in zelfvertrouwen

Volgens Coronel zit het verschil vooral in houding en uitstraling: “Het zelfvertrouwen dat hij uitstraalt. De manier waarop hij praat. Als hij deze stijl heeft, dan heb ik het niet over dat hij gewonnen heeft. Nee, over hoe hij voor de camera staat. En dit is de jongen waarmee ik zeg: ja, dit kopje is sterk. Hier zou ik wel eens mee kunnen lukken.”

