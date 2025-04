Lando Norris zal niet mee kunnen doen in de strijd om de pole position voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij maakte een crash mee en eindigde Q3, zonder een ronde te hebben neergezet, in de muur.

McLaren is tot dusver oppermachtig geweest op het Jeddah Corniche Circuit. Ze waren duidelijk het snelst op de vrijdag en dat was niet anders tijdens de laatste trainingssessie op de zaterdagmiddag. Max Verstappen sloot echter Q1 als snelste af met een 1:27.778, 0.027 seconden voor Norris en iets meer dan een tiende voor de andere papajakleurige bolide van Oscar Piastri. In Q2 was het weer Norris bovenaan de tijdenlijst met een 1:27.481. Verstappen zat er opnieuw goed bij en werd tweede op 0.048 seconden achterstand.

Geen pole voor de kampioenschapsleider

Norris hoopte natuurlijk de pole te pakken voor de laatste wedstrijd van deze triple-header, maar daar zal niks van komen. Hij crashte namelijk al tijdens zijn eerste run van Q3. Hij ging over de kerbs bij het uitkomen van bocht 4, waardoor de achterkant van MCL39 uitbrak. De Brit probeerde de wagen weer onder controle te krijgen, maar hij kwam in bocht 5 aan de linkerkant in de muur terecht. Geen pole position dus voor de kampioenschapsleider, en dat op een stratenbaan waar het lastig is om in te halen. "F***ing idioot", zei Norris over zichzelf op de boardradio. Race-engineer Will Joseph reageerde: "Maak je maar niet druk."

