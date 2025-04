Verhalen doen de ronde dat Max Verstappen zou kunnen vertrekken bij Red Bull Racing om vervolgens een pauze te nemen van de Formule 1. Lando Norris, de rivaal van de Limburger die natuurlijk voor McLaren uitkomt, is naar deze mogelijke sabbatical gevraagd, en hij sluit het niet uit.

Bij Red Bull blijven, overstappen naar het British Racing Green of een pauze van één jaar - Verstappen lijkt drie opties te hebben voor het F1-seizoen van 2026. De bolide van de energiedrankfabrikant kampt met balansproblemen, wat vorig jaar ook al het geval was, en ze lijken dit maar niet onder de knie te krijgen. De technische reglementen gaan volgend seizoen op de schop, dus het is een loterij wat betreft welk team de beste auto zal hebben. Topontwerper Adrian Newey is naar Aston Martin verhuisd. In 2026 zal de Honda-krachtbron niet langer achterin de Red Bull liggen, maar achterin de Aston Martin. Er is naar verluidt een aanbod gedaan vanuit de formatie van Lawrence Stroll om Verstappen voor 300 miljoen dollar ook binnen te slepen. Maar de viervoudig wereldkampioen kan ook voor een pauze kiezen om de beste opties voor 2027 af te wachten.

"Je weet het maar nooit met Max", reageerde Norris weifelend tegenover The Sun, gevraagd naar de geruchten rondom een sabbatical van Verstappen. "Hij is anders dan de meesten, zou ik zeggen. Max wil gewoon op het circuit arriveren en winnen en laten zien dat hij de beste is, om vervolgens weer naar huis te gaan. Dat is zijn houding, en dat respecteer en waardeer ik." Verstappen heeft vaker verteld dat hij graag uiteten gaat met zijn partner Kelly Piquet en hun vrienden in Monaco of lekker gaat sporten en dat hij niet echt nadenkt over de Formule 1 buiten zijn werktijden.

Norris vervolgde: "Je weet het nooit. Hij heeft keer op keer gezegd dat hij wil racen in andere kampioenschappen en Max wil gewoon genieten van het leven. Hij is niet hier om voor altijd herinnerd te worden en dergelijke. Hij wil gewoon op het circuit arriveren en winnen en weer naar huis gaan. Max kan en mag wat hij maar wil en ik respecteer hem."

