Rob Kamphues vraagt zich af of er toch niet iets veranderd is bij het team van McLaren, nadat er een aantal weken geleden nieuwe regels omtrent de voorvleugels zijn geïntroduceerd.

McLaren is vooralsnog het te kloppen team in de Formule 1 dit seizoen. Tijdens het raceweekend in Barcelona werden de richtlijnen omtrent de voorvleugels aangescherpt, waarbij door velen werd verwacht dat dit een impact zou hebben op de performance van de Britse formatie. Dit leek in eerste instantie niet het geval. Oscar Piastri en Lando Norris kwamen in Spanje op dominante wijze als eerste en tweede over de streep. Maar in Canada zaten beide heren er plots toch minder goed bij. Was het een zogeheten off weekend voor het team, of is er toch wat veranderd bij McLaren?

Rangorde na Barcelona

Rob Kamphues vermoedt van wel, zo vertelt hij in gesprek met GPFans: "Volgens mij is er na Barcelona toch wel iets in die rangorde van die auto´s veranderd. Ik ben heel benieuwd hoe dicht bij die Mercedessen zitten en ik ben heel benieuwd of die McLaren door die nieuwe reglementen omtrent de voorvleugel toch niet wat lastiger te besturen is, waardoor die jongens meer fouten maken. Lando maakte in Canada in de training al heel veel fouten. Die crash was gewoon dom."

Durven te zeggen dat je faalt

Hij vervolgt: "Michael Bleekemolen zei tegen mij: 'Er is daar in honderd jaar nog nooit ruimte geweest.' Waarom prop je hem daar ertussen, terwijl je weet dat Piastri je nauwelijks kan zien? Dat is toch, denk ik, omdat hij onder druk staat, omdat het om de titel gaat. Maar ik vind Lando wel een sympathieke gozer. Iedereen roept dat hij mentaal kwetsbaar is, maar ik vind het wel moedig, net als Hamilton dat doet, dat je durft te zeggen dat je faalt.

