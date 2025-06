Alex Dunne maakte vrijdag tijdens de eerste vrije training zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie en de 19-jarige Ier heeft zich direct aan de buitenwereld gezien door zich knap op P4 neer te zetten. Na afloop is de tevredenheid bij zowel hem als Andrea Stella aanwezig.

Dit weekend zagen we in de vorm van Dino Beganovic en dus de 19-jarige Dunne twee rookies in VT1 verschijnen en met name rondom Dunne was de vraag hoe hij kon presteren in de papayagekleurde bolide van Lando Norris. Lang had hij niet nodig om op snelheid te komen. De jongeling liet mooie dingen zien tijdens de openingssessie in Oostenrijk. Uiteindelijk reed hij de vierde tijd, net achter teamgenoot Oscar Piastri en op slechts iets meer dan twee tienden achter George Russell op P1.

Dankbare Ier

Het was dan ook niet gek om te zien dat Dunne na afloop van de sessie zijn glimlach niet kon onderdrukken. Ook op zijn boardradio na afloop klonk hij tevreden: "Dankjewel. Jullie hebben de droom van een kleine jongen waargemaakt. Dit is de mooiste dag van mijn leven, en ook dank aan Lando voor het uitlenen van zijn auto", zo hoorden we hem na afloop zeggen via de radio van het team.

Stella tevreden

Ook teambaas Stella is bij Sky Sports tevreden: "Allereerst, voordat we naar de tijd kijken, moeten we erkennen dat hij een behoorlijk uitgebreid testprogramma heeft doorlopen, met een aantal nieuwe onderdelen, wat aanpassingen aan het stuur. Dingen die we niet op televisie zien, maar die de coureurs zeker bezighouden. Alex is in dit alles behoorlijk ijverig en indrukwekkend geweest. Hij kreeg ook de kans om wat snelheid te tonen en, geen verrassing, hij is een snelle coureur."

