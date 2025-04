Lando Norris crashte tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië en verspilde zo zijn kansen op de pole position. Hij was meteen kritisch over zijn eigen fout en noemde zichzelf op de boardradio een "f***ing idioot". De McLaren-coureur laat weten hoe hij de zondag ingaat in Djedda.

Max Verstappen zal vandaag op het Jeddah Corniche Circuit vertrekken vanaf de pole position. Met een rondetijd van 1:27.294 versloeg hij Oscar Piastri op één honderdste van een seconde. George Russell en Charles Leclerc vergezellen elkaar op de tweede startrij voor Kimi Antonelli en Carlos Sainz. Lewis Hamilton was ontevreden met zijn P7, maar was nog wel sneller dan Yuki Tsuonda en Pierre Gasly. Norris kon geen tijd klokken in Q3 vanwege een crash in bochten 4 en 5 tijdens zijn eerste run.

Norris verwacht geen magisch resultaat

Norris werd bij Sky Sports F1 gevraagd naar de crash, maar hij wuift deze meteen geïrriteerd weg. "Nee, volgende." Hij was wel bereid om uit te leggen hoe hij deze zondag gaat aanpakken, al wist hij het nog niet zeker. "Ik zit daar nog niet echt met mijn gedachten, ik ben gewoon teleurgesteld. Ik moet nu uitkijken naar de race, dat ga ik samen met mijn engineers doen. We weten dat we een goede auto hebben, dat we een snelle auto hebben." Op de vraag of hij een nieuwe versnellingsbak nodig heeft, wat zou resulteren in een gridstraf, reageerde hij: "Dat weet ik nog niet." Hij kan het niet uitsluiten.

Norris vervolgde: "Ik zal in de race een beetje het geluk aan mijn zijde moeten hebben. Het is heel moeilijk, bijna onmogelijk zelfs om hier in te halen. Ik verwacht geen magisch resultaat. Als we ons naar voren kunnen werken tot de vijfde of zesde positie, dan zou ik al blij zijn. Dichtbij Oscar, Max of George komen is niet realistisch."

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

