Oscar Piastri kwam één honderdste van een seconde tekort op Max Verstappen in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De McLaren-coureur moet dus genoegen nemen met de tweede plaats. Desondanks is hij blij met de ronde die hij reed. De Australiër waarschuwt dat ze morgen het gevecht aan zullen gaan.

Verstappen zat tijdens de trainingen nog ver af van de papajakleurige bolides, maar hij heeft weer een magisch polerondje neer kunnen zetten op de zaterdagavond in Djedda. Hij klokte een 1:27.294 achter het stuur van de Red Bull en daarmee zat hij 0.010 seconden aan de goede kant. Piastri ging namelijk rond op het Jeddah Corniche Circuit in een 1:27.304. George Russell en Charles Leclerc zullen op de zondag de tweede startrij delen voor Kimi Antonelli en Carlos Sainz. En waar is de andere McLaren dan? Lando Norris crashte tijdens zijn eerste run in Q3 en kon geen tijd neerzetten. Dat betekent dus P10 voor de kampioenschapsleider.

Piastri verwacht een pittige race

"Om eerlijk te zijn ben ik er best blij mee", vertelt Piastri over zijn ronde bij de traditionele interviews direct na de kwalificatie. "Ik had er niet heel veel meer uit kunnen halen. Het voelde tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie alsof ik een beetje achterliep, maar deze ronde voelde als het beste wat ik had kunnen doen. Max heeft het goed gedaan. Dit is weer zo'n hogesnelheidscircuit waar ze vaker succes weten te vinden. Hij heeft het goed gedaan en wij hebben wat om voor te vechten morgen. Onze snelheid is prima, maar het zal een pittige race worden met banden die een compound zachter zijn. We gaan zien of dat een voordeel voor ons gaat zijn."

