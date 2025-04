McLaren is hard op weg het constructeurskampioenschap in de Formule 1 met succes te verdedigen. Desondanks beweert Lando Norris dat de MCL39 niet de sterkste auto op de grid is, maar Oscar Piastri is het daar niet mee eens. De ploegmaat is eerlijk over de snelheid van de McLaren na zijn overwinning in de F1 Grand Prix van Bahrein.

De beste en slechtste teams in de koningsklasse hebben nog nooit zo dicht op elkaar gezeten. Het gat tussen de nummers één en twintig in Q1 is tegenwoordig vaak niet meer dan anderhalve seconde. Wat wel duidelijk is, is dat McLaren het te kloppen team is in 2025. Norris won de seizoensopener in Australië en Piastri had er een één-twee van gemaakt ware het niet voor een late regenbui. De laatstgenoemde maakte het goed door China en Bahrein vanaf de pole position te winnen. Tussendoor was het echter Max Verstappen die zegevierde in Japan, al zaten de McLarens wel constant op zijn hielen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri wijst naar problemen Verstappen: "Dat is duidelijk te zien aan de Red Bull"

Verstappen zou teleurgesteld zijn met MCL39

"De RB21 lijkt behoorlijk lastig te besturen, maar dat heeft onze auto ook", zei Norris in Japan tegenover Sky Sports F1. Verstappen won die race op Suzuka vlak voor de papajakleurige bolides, maar legde uit dat hij wel een groot gat had kunnen slaan, als hij in een McLaren had gezeten. Onzin, vindt Norris. "Ik heb veel respect voor Max, maar ik weet ook dat sommige dingen [die hij zegt] niet waar zijn. Hij mag van mij op elk moment de auto komen testen, wanneer hij maar wil. Ik kijk ernaar uit om de teleurstelling op zijn gezicht te zien wanneer hij na het testen uit de auto stapt", vertelde hij tegenover ESPN.

OOK INTERESSANT: Piastri vernietigt concurrentie in Bahrein: "Pole, winst én snelste ronde. Beter kan niet!"

McLaren heeft mooie voorsprong

Piastri is er daarentegen wel eerlijk in dat de McLaren het snelste is. "Ik bedoel, van mijn kant, uiteraard ga ik niet het feit negeren dat we momenteel de beste auto hebben. Ik vind het niet kunnen om iets anders te beweren. Echter, het is wel lastig, omdat de gaten nog steeds dichtbij elkaar zitten. Een foutje van één of twee tienden is snel gemaakt en dat is ongeveer ook onze voorsprong. Soms zien we er heel erg sterk uit, maar we weten dat we nog steeds hard ons best moeten doen in de kwalificatie. Dat zagen we bijvoorbeeld in Japan, waar we niet het meeste uit de auto haalden en we net door Max voorbij werden gestoken. Ik denk niet dat we snel genoeg zijn dat we kunnen doen wat we willen, maar we hebben momenteel wel een mooie voorsprong waar we week op week proberen gebruik van te maken", aldus de Australiër tijdens de persconferentie in Bahrein.

Gerelateerd