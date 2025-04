Piastri vernietigt concurrentie in Bahrein: “Pole, winst én snelste ronde. Beter kan niet!”

Oscar Piastri heeft op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Bahrein gewonnen. De McLaren-coureur vertrok vanaf poleposition, hield George Russell achter zich bij de start en reed vervolgens met precisie naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Met ook de snelste ronde op zijn naam leverde Piastri het perfecte weekend af, uitgerekend op de plek waar McLaren aandeelhouders heeft.

“Het is een geweldig weekend geweest”, blikt Piastri na afloop terug. “P1 in de kwalificatie en nu de race gewonnen; dat zegt genoeg lijkt me. Ik ben superblij om dat hier te kunnen doen in Bahrein.” De race begon sterk voor de Australiër, die direct een voorsprong pakte op Russell en de rest van het veld. Ook na de safety car – veroorzaakt door brokstukken na een touché tussen Sainz en Tsunoda – liet Piastri geen moment steken vallen.

Volledige controle, zelfs met safety car

“Ik had liever niet dat het gebeurde, maar ik had nog steeds veel vertrouwen in de herstart”, reageerde hij op dat moment. “Ik weet dat ik genoeg snelheid heb, dus ik was niet bang dat ik het daar weg zou geven.” Met de overwinning, pole en snelste ronde laat Piastri zien dat hij meedoet voor het kampioenschap in de Formule 1. Terwijl teamgenoot Norris zich naar een derde plek vocht na een tijdstraf, reed Piastri onaantastbaar naar de finish.

Kampioen in de maak?

“Goed weekend voor iedereen, juiste plek om het te doen. Pole position, racewinnaar en snelste lap. Beter kan niet!” Piastri klimt dankzij deze zege omhoog in het kampioenschap en lijkt zich definitief te nestelen in de strijd om de wereldtitel. Zoals Verstappen eerder al aangaf: de Australiër is stabieler, zelfverzekerd en lijkt op weg naar meer.

