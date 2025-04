Oscar Piastri mag later deze zondag de F1 Grand Prix van Bahrein aanvangen vanaf de pole position. Hij is blij dat hij uitkomt voor McLaren, want het is hem ondertussen natuurlijk ook opgevallen hoe lastig de Red Bull RB21 te besturen is. Max Verstappen moet helemaal vanaf P7 komen, nadat hij bijna zes tienden tekort kwam.

Piastri verdiende tijdens de kwalificatie op het Bahrain International Circuit zijn tweede pole uit zijn carrière. Zijn eerste kwam een paar weken terug in China en toen reed hij oppermachtig naar de zege. De Australiër hoopt dat kunstje te herhalen in zijn papajakleurige bolide. George Russell werd tweede op anderhalf tiende achterstand, maar wordt vanwege een gridstraf op P3 gezet achter Charles Leclerc. Piastri's ploegmaatje Lando Norris, tevens de kampioenschapsleider, kwam niet verder dan de zesde stek achter Pierre Gasly en Kimi Antonelli na meerdere foutjes, maar bleef nog wel bijna twee tienden voor Verstappen.

Piastri voelt zich heel comfortabel

"De auto is het hele weekend al prima", zei een opgetogen Piastri bij de persconferentie na het pakken van de pole position. "Misschien was dat niet het geval in VT1, maar volgens mij was niemands auto echt goed in VT1. Maar daarna voelde ik me het hele weekend heel comfortabel. Vanmorgen [in VT3] hadden we al een solide prestatie neergezet, ondanks de baanomstandigheden, en de auto voelde deze avond bijna identiek, dus ik ben heel, heel blij met wat we verricht hebben. Ik ben trots op wat we hebben kunnen doen. Ik denk dat ik een boel goede ronden heb kunnen klokken wanneer het nodig was, en om dan de pole te pakken is natuurlijk geweldig."

Focus op Verstappen

De man uit Melbourne werd gevraagd naar hoe hij denkt het gedaan te hebben, als hij in een Red Bull zat. "Ik weet het niet. En ik ben ook niet van plan om daar achter te komen", stelde Piastri. "Volgens mij is het wel duidelijk te zien dat het een nogal lastige auto is. We zagen het met Liam. We zagen het met 'Checo' vorig jaar, en zelfs met Yuki in Japan. Wederom, ik denk dat als je in een omgeving terechtkomt waarbij er al bijna tien jaar zoveel gefocust is op de manier waarop Max rijdt... Het zou heel moeilijk zijn om daarin terecht te komen en meteen succes te boeken. Ik ben blij dat ik in een McLaren rij en momenteel niet in een Red Bull."

