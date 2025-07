Volgens de doorgewinterde Andrew Benson heeft het vertrek van Christian Horner echt niets te maken met het kamp van Max Verstappen. De Formule 1-journalist verwijst in de F1 Chequered Flag-podcast naar interne geluiden die hij heeft opgevangen, waarin de voormalig teambaas beslissingen zou hebben genomen die in zijn eigen voordeel waren en niet per se in het belang van Red Bull Racing.

Afgelopen woensdag werd het hoge woord eruit gebracht: na ruim twintig jaar kwam er een einde aan de samenwerking tussen Horner en Red Bull. Benson licht toe: "Het is een poging om de interne tweestrijd binnen Red Bull op te lossen. Er is veel onrust geweest en er zijn talloze veranderingen doorgevoerd sinds het overlijden van Mateschitz in oktober 2022." De strijd ging volgens hem tussen Horner, gesteund door de Thaise aandeelhouders, en Helmut Marko, die de steun genoot van de Oostenrijkse tak van het energiedrankjesbedrijf. "Al die krachten hebben bij vlagen harmonieus samengewerkt, maar vaak ook totaal niet."

'Er moest iets veranderen'

Hoewel Horner het team jarenlang naar grote successen heeft geleid, ziet Benson de gebeurtenissen van de afgelopen tijd als een optelsom: "Als je daar bovenop optelt dat de teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, er sprake was van sportieve neergang, en dat een van de allergrootste coureurs uit de geschiedenis niet blij is met de gang van zaken, dan móét er uiteindelijk wel iets veranderen."

'Horner koos niet altijd voor belang Red Bull'

Horner was in de ogen van Benson simpelweg een te machtige man geworden, die zichzelf niet meer los kon zien van het team. "Er was een gevoel dat de beslissingen die genomen waren, goed waren voor Christian Horner en niet per se voor het team," zo gaat hij verder. "Ik zeg niet dat deze mensen gelijk hebben, maar het is duidelijk dat het management van Red Bull niet blij was met hoe het Formule 1-team werd gerund," aldus Benson.

