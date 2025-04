Piastri pakt pole in Bahrein, Verstappen en Norris beleven zaterdag om snel te vergeten

De kwalificatie op het circuit van Bahrein werd op zaterdag vanaf 18:00 uur afgewerkt met de McLarens als grote favoriet voor de pole postion. Het werd uiteindelijk Oscar Piastri die met een dijk van een rondje de pole pakte. Max Verstappen kwam niet verder dan P7.

Na een weekend waarin het team van McLaren voorlopig de spierballen heeft weten te tonen, was het op zaterdag om 18:00 uur onder de kunstlichten van het Sakhir International Circuit tijd voor de kwalificatie richting de race van zondag. Duidelijk was dat de papayagekleurde bolides over een ruime marge leken te beschikken ten opzichte van de rest van het veld, terwijl daarachter bij veel teams de vraagtekens toch behoorlijk groot waren richting de sessie. Met name bij Red Bull Racing en Max Verstappen was het toch verre van veelbelovend wat er in de eerste drie trainingen te zien was.

Billenknijpen bij Red Bull

Het werd interessant om te zien welke teams en coureurs de eerste schifting van het weekend zouden overleven. Bij het op groen gaan van de lichten gingen vanzelfsprekend veel coureurs de baan op. De meeste coureurs wisten al snel een rondje op de klokken te rijden, maar voor het team van Red Bull ging de eerste run allerminst zoals gehoopt. Zowel Verstappen als Yuki Tsunoda kwamen niet lekker uit de verf en kregen geen ronde gereden, waardoor het richting de laatste minuten van de sessie billenknijpen geblazen zou worden voor Christian Horner aan de pitmuur. Norris en Piastri hadden het wel op orde en bleken veilig na de eerste run.

Terwijl Charles Leclerc het wel geloofde en in de pits bleef staan aan het einde van de sessie, ging de rest van de coureurs wel gewoon het circuit op voor een tweede run. Zoals gezegd werd het spanend voor Verstappen en Tsunoda, die bij het vallen van de vlag toch hun plekje in Q2 veilig wisten te stellen, waarbij de Nederlander - niet heel verrassend - de snelste van het tweetal was. Nico Hülkenberg ging als laatste door naar de tweede sessie, voor Alex Albon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en Oliver Bearman viel het doek vroegtijdig in Bahrein.

Crash van Ocon

Zonder het eerder genoemde vijftal gingen we verder met de tweede kwalificatiesessie en lang duurde het niet voordat we de sessie konden neutraliseren. Het was Esteban Ocon die de controle over zijn wagen verloor in bocht twee en de muur in ging met zijn Haas. Zelf was hij "oké", maar zijn wagen allerminst. De schade aan zijn bolide was groot en we konden kortstondig naar rood om de wagen van het circuit te halen en de schades te repareren. Na de neutralisatie konden we met nog zo'n tien minuten op de klok verder met de sessie.

Voor Verstappen werd het een herhaling van de eerste sessie want ook hier kon er geen vroege tijd gezet worden om alvast in veilige haven te zijn, waardoor alle druk weer te liggen kwam op de tweede run van de Nederlander. Het werd uiteindelijk écht een sessie van billenknijpen voor het team van Red Bull. Verstappen en Tsunoda reden een tijd op de klokken die verre van ideaal was, maar genoeg bleek het wel. De heren eronder wisten geen verbetering meer te noteren, waardoor Verstappen [P9] en Tsunoda [P10] nét de schifting wisten te overleven. Jack Doohan, Isack Hadjar, Hülkenberg, Fernando Alonso en uiteraard de gecrashte Ocon haalden het niet.

Strijd om pole

Met tien wagens begon de strijd om pole met - zoals gezegd - de McLarens als de absolute topfavoriet. Na de eerste run van Verstappen hoorden we de Nederlander flink mopperen op de boardradio over zijn remmen en de Nederlander kwam inderdaad niet verder dan een zeer teleurstellende tijd. Piastri reed een 1:30.233, waarmee hij na de eerste runs opnieuw de voorste man was, met George Russell net achter hem. Ineens in Q3 leken de Mercedessen toch ook behoorlijk tot leven te komen en dat was te zien toen Kimi Antonelli plotseling zijn wagen op pole posteerde: 1:30.213.

Vlak daarachter was het Russell die drie keer paars reed en daarmee onder de tijd van zijn teamgenoot wist te duiken. Verstappen kwam iets later over de streep en wist niet verder te komen dan een teleurstellende P7. Het was wachten op de McLarens, waarbij Piastri leverde met een fantastische 1:29.841 om de pole position te grazen te nemen. Norris zakte door het ijs en kwam niet verder dan P6, waarmee hij net voor Verstappen zal beginnen op zondag. Russell en Leclerc sluiten aan achter polesitter Piastri.

