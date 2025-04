Red Bull Racing maakte een baalweekend mee in Bahrein. De RB21 was simpelweg niet competitief, maar de langzame pitstops hielpen ook niet mee. Het probleem tijdens de bandenwissel is gelukkig gevonden in aanloop naar de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, dus dit moet nu weer vlot lopen bij Max Verstappen.

Oscar Piastri domineerde in Bahrein en reed vanaf de pole position naar de overwinning voor George Russell. Lando Norris moest vanaf de zesde plaats komen, maar deed aan schadebeperking door het podium af te maken voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen werd eenzaam zesde en verloor cruciale tijd door langzame pitstops. Het licht, dat van rood naar groen moet springen om aan te geven dat hij mag vertrekken, bleef steeds op rood staan. Het overkwam Yuki Tsunoda ook, die uiteindelijk negende werd. De oorzaak van dit probleem is gevonden.

Bedrading in brug over pitbox

"Iedere wheelgun en beide krikken hebben een sensor", begint Alex Brundle in zijn uitleg op F1 TV. "Deze communiceren met de grote brug over de pitbox. Er lopen draden door deze brug naar het rode licht. De vier wielen moeten dus vastzitten en beide krikken moeten verwijderd zijn, voordat een groen licht wordt laten zien en de coureur weg mag rijden. Een van de sensors, of beter gezegd de bedrading van een van de sensors, had een storing tijdens het afgelopen weekend in Bahrein."

Andere brug over pitbox

"Red Bull dacht eerst dat het aan de vingers lag", vervolgde Brundle. "Of een van de monteurs had een knopje niet ingedrukt of een sensor in de wheelgun zelf had het begeven, zo dachten ze eerst. Maar ze zijn er dus achter gekomen dat het een probleem was in de pitbox zelf. Er zijn twee redenen waarom het niet weer gaat gebeuren: ten eerste, ze weten nu wat het probleem is, en ten tweede, het is niet dezelfde brug. Deze is teruggekomen van een ander raceweekend, vanwege hoe het transportschema in elkaar zit. Dit probleem moeten ze dus makkelijk onder controle hebben."

