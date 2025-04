Christian Horner heeft geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens de teambaas heeft de regerend wereldkampioen tijdens het weekend voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw bevestigd zich toe te willen wijden aan Red Bull.

In aanloop naar het evenement op het Jeddah Corniche Circuit meldde La Gazetta dello Sport dat Verstappen een aanbod van 300 miljoen dollar zou hebben gekregen van Aston Martin voor een contract van drie jaar. Het kwam nadat er al meerdere geruchten waren uitgekomen over een mogelijke transfer van de Limburger richting een ander F1-team. Naast Mercedes en Aston Martin werd zelfs Alpine genoemd. Verstappen reageerde tijdens de persconferentie op de donderdag: "Het lijkt wel alsof iedereen over mijn toekomst praat, behalve ikzelf." Horner is nu eveneens op de geruchten in gegaan.

Lawaai rondom toekomst Red Bull en Verstappen

"Ik denk dat 'lawaai' precies het juiste woord is om het te omschrijven", begon Horner bij Sky Sports F1. "Er is veel lawaai buiten het team, binnen het team. Maar volgens mij heeft Max gisteren opnieuw zijn toewijding bevestigd. We concentreren ons op de auto sneller maken, dat is waar onze focus ligt, en Max maakt daar deel van uit. Hij is een toegewijd lid van het team en de rest is allemaal speculatie en van horen zeggen."

De Brit ging ook in op de zorgen na de negende en tiende plaats in Vrije Training 1 in Djedda: "Ik denk dat mensen altijd hun zorgen gaan hebben, maar als team zijn we er helemaal op gefocust om de auto te verbeteren, en dat hoeft geen discussiepunt te worden. We hebben twee zeer contrasterende emoties hebben ervaren met de overwinning in Japan en vervolgens het lastige weekend [in Bahrein]. Dit weekend proberen we wat verschillende dingen, dus [VT1] draaide om tot het uiterste te gaan met de afstelling. We hebben genoeg om naar te kijken. De auto's reden ook met een ietwat verschillende afstelling, dus die informatie moeten we nu verwerken."

