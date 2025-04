Red Bull Racing en Racing Bulls zetten voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw nieuwe motoronderdelen in om zoveel mogelijk vermogen uit de Honda-krachtbron te halen op het snelle Jeddah Corniche Circuit. Alpine en Haas hebben eveneens motoronderdelen verwisseld.

De vier mannen van de energiedrankfabrikant kregen voor Bahrein al een nieuwe batterij en nieuwe control electronics, maar ze zijn voor de race in Djedda nog verder gegaan met Honda. Max Verstappen en Yuki Tsunoda evenals Isack Hadjar en Liam Lawson krijgen ieder een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en uitlaatsysteem. Van de vier eerstgenoemde onderdelen mogen er ieder vier gebruikt worden per seizoen en van het uitlaatsysteem maar liefst acht. We zitten nog aan het begin van 2025, dus voor nu levert het nog geen gridstraf op, omdat ze volgens artikel 28.2 van het sportief reglement nog onder de limiet zitten. Maar vergeleken met de concurrentie verhogen ze nu wel het risico op gridstraffen later in het jaar.

Naast Red Bull en Racing Bulls ook Alpine en Haas

Alpine en Haas hebben ook niet stilgezeten. Pierre Gasly, die het snelst was tijdens de eerste vrije training dit weekend, krijgt een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en uitlaatsysteem. Bij diens ploegmaatje Jack Doohan zijn alleen de turbo en de MGU-H verwisseld. Esteban Ocon, die tijdens de winter verhuisd is van Alpine naar Haas, doet op het Jeddah Corniche Circuit mee met alleen een nieuw uitlaatsysteem.

Aston Martin, Ferrari, Kick Sauber, McLaren, Mercedes en Williams hebben dus geen van de motoronderdelen verwisseld.

