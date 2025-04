Zeven van de tien teams hebben upgrades meegenomen naar de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Naast Red Bull Racing zijn McLaren en Ferrari ook aan de slag gegaan voor het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit. Mercedes heeft geen nieuwe onderdelen meegebracht naar de laatste wedstrijd van deze triple-header.

Volgens de bij de FIA ingeleverde documenten heeft Red Bull Racing twee onderdelen aangepast. De engine cover heeft een grotere centrale exit om de koeling en daarmee de betrouwbaarheid te verbeteren in het warme Saoedi-Arabië en de beam wing is gewijzigd om de downforce te verminderen op dit hogesnelheidscircuit. Er zou echter meer gebeurd zijn met de RB21, maar dit is niet aangegeven vanwege artikel 19.1.c van het sportief reglement. Daarin staat dat alle "aerodynamische en bodywork onderdelen" aangegeven moeten worden, maar er wordt niks gezegd over mechanische en technische aanpassingen. Naar verluidt zijn de sidepods aangepast om de vloeistofdynamica binnenin te versimpelen om mogelijk meer te kunnen veranderen wat betreft de gewichtsverdeling. Dit kan de balans, een van de pijnpunten van de RB21, verbeteren.

Luchtweerstand en balans

McLaren heeft de diffuser onder handen genomen evenals de vleugeltjes bij luchtuitgangen van de achterremmen om de luchtstroom en dus de aerodynamische prestaties van de MCL39 te verbeteren. Ferrari heeft de achtervleugel en de beam wing gewijzigd om de luchtweerstand te verminderen. Aston Martin en Haas hebben om dezelfde reden de achtervleugel aangepakt, maar de laatstgenoemde formatie heeft ook een nieuwe voorvleugel meegenomen om de balans tegelijkertijd te verbeteren. Racing Bulls heeft ook een nieuwe voorvleugel, achtervleugel en beam wing om luchtweerstand tegen te gaan en de balans te verbeteren op de baan in Djedda.

Het meeste is gedaan bij Kick Sauber. Naast een nieuwe voorvleugel, achtervleugel, beam wing en endplates op de achtervleugel, allemaal om hier in Saoedi-Arabië iets te doen aan de luchtweerstand en de balans, is er ook een nieuwe vloer ontwikkeld. Deze zal ook naar de volgende Grands Prix meegenomen worden. De centrale vloergeometrie is aangepast om efficiënt meer downforce uit de bolide te krijgen. Alpine, Mercedes en Williams hebben geen upgrades aangegeven bij de FIA.

