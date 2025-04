George Russell verwacht een spannend raceweekend in Saoedi-Arabië, waar eigenlijk alle coureurs in de kop van het veld kans maken op de tweede plaats. De winst is gereserveerd voor een McLaren.

Met drie podiumplaatsen in de eerste vier races is George Russell sterk aan het huidige seizoen in de Formule 1 begonnen. Toch heeft de Mercedes-coureur weinig hoop voor het wereldkampioenschap, zo liet hij eerder al weten. Volgens de Brit is McLaren bij uitstek het te kloppen team, en zal de concurrentie dat gat niet zomaar gedicht hebben in de komende weken. Wel verwacht hij een spannende strijd voor het zilver in Saoedi-Arabië dit weekend.

Sterk McLaren in Bahrein

"Bahrein was een op zichzelf staand weekend en we wisten alleen maar dat McLaren daar enorm hard zou gaan", blikt hij in Djedda terug tegenover de aanwezige media. "Zie lieten duidelijk zien hoe competitief te zijn. Oscar [Piastri] reed weg van de rest. Voor mij en het team was het een geweldig resultaat om voor elke McLaren dan ook te finishen."

Iedereen maakt kans op de tweede plaats

Russell vervolgt: "Ik denk dat het nog steeds erg spannend is tussen Ferrari en Red Bull. Ferrari was bijzonder snel tijdens de tweede stint en als ze in de laatste stint voor de harde band waren gegaan, was het waarschijnlijk spannend geworden tussen mij en Charles [Leclerc]. Red Bull had een minder weekend, maar dit weekend zullen ze er weer normaal zijn. Ik denk dat iedereen kans maakt op de tweede plaats."

