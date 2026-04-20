Volgens Helmut Marko hoeven de fans van Max Verstappen zich geen zorgen te maken dat de Nederlander bij het vertrek van Gianpiero Lambiase genoegen moet nemen met minder. De voormalig adviseur van Red Bull onthult dat er al een tijdje is geanticipeerd op een vertrek van ‘GP’ en dat de vervanger al onderweg is.

Lambiase maakt in 2028 de overstap naar McLaren. In eerste instantie zal hij een ondersteunende rol vervullen voor teambaas Andrea Stella, al zijn er ook media die hinten op een mogelijke vervanging van de Italiaan. Verstappen verklaarde dat hij ‘GP’ de stap gunt en dat zijn familie hiermee ook financiële zekerheid krijgt.

Vervanger komt van Ferrari

Voor Verstappen betekent dit dat hij op zoek moet naar een nieuwe race-engineer. Afgelopen seizoen was Lambiase ook diverse keren afwezig en destijds was het Simon Rennie die de stem in de oren van de Nederlander was. Over de permanente vervanger van Lambiase deelt Marko bij OE24 mee dat deze van Ferrari komt, zonder te onthullen wie dit precies is: “Succesvolle mensen worden altijd weggehaald. Lambiase stond door Max in de schijnwerpers. Daarvoor hebben we een vervanger van Ferrari gehaald…”

Gerelateerd