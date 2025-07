Max Verstappen heeft nog geen besluit genomen over wat hij in 2026 gaat doen. Blijft hij in de Formule 1 en kiest hij dan voor Mercedes of Red Bull Racing? Of stopt de viervoudig wereldkampioen en gaat hij in andere kampioenschappen racen? Kevin Harvick denkt dat Red Bull de deur open heeft gezet voor een mogelijk debuut in NASCAR.

Trackhouse Racing, wat in dit NASCAR Cup-seizoen tot nu toe een vijfde van de races heeft gewonnen, heeft een speciale 'Project 91'-auto. Hierin krijgen internationale coureurs de kans om mee te doen aan NASCAR-wedstrijden. Ondere andere Kimi Räikkönen en viervoudig Indianapolis 500-winner Hélio Castroneves hebben deze bolide bestuurd. Ondertussen hebben Jenson Button, Kamui Kobayashi en Daniil Kvyat ook van de NASCAR-stockcars kunnen proeven voor andere teams. Trackhouse is dit jaar een samenwerking aangegaan met Red Bull. Gaat Verstappen dan een keer meedoen aan een NASCAR-race? De Nederlander vertelde tegen Red Bull-collega Connor Zilisch dat hij "graag een keer zou willen instappen".

Larson of Verstappen de beste coureur?

"Er doen geruchten de ronde dat hij misschien gaat stoppen aan het eind van dit jaar", begon NASCAR Cup Series-kampioen Harvick bij de Happy Hour-podcast van FOX Sports. Analist Kaitlyn Vincie zei lachend: "Denk je dat hij ooit naar ons rednecks komt voor een race?" Harvick antwoordde: "Ik weet het niet. Hij krijgt allerlei opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd over wie de beste coureur ooit is [hij of Kyle Larson] en dergelijke, maar hij is goed in dat politieke aspect geworden van hoe hij daarop moet reageren."

Verstappen in NASCAR is must-see tv

Harvick vervolgde: "Ik denk dat als hij geen Formule 1 meer doet, dat deuren dan makkelijker open gaan. En aangezien Red Bull nu ook bij betrokken is bij Project 91, zou ik zeggen dat deze specifieke deur wagenwijd open staat." Mamba Smith voegde toe: "Verstappen geeft aan dat hij zijn contract wil uitzitten, dus tot 2028, maar dat is niet ver weg meer en hij is dan nog jong. Ik zou het graag willen zien en dan krijgen we eindelijk antwoord [op wie de beste coureur is]. En een clash tussen NASCAR en F1 zou must-see televisie zijn."

