Terwijl de Formule 1 in Montreal racete, werd de NASCAR Cup Series gehouden in Mexico-Stad. Red Bull-atleet Shane van Gisbergen pakte de overwinning voor Trackhouse Racing. Dat kwam mede dankzij advies van zijn collega Max Verstappen.

De NASCAR Cup Series, het hoogste niveau van de Amerikaanse stockcarklasse, reed afgelopen zondag voor het eerst in Mexico en dat gebeurde op het Autódromo Hermanos Rodríguez, hetzelfde circuit als waar de Formule 1 al jaren komt. De grootste uitdaging in de openingsfase was het weer. De hemelsluizen openden zich en dus werd de eerste helft van de Viva México 250 in de regen verreden. Uiteindelijk droogde het op en Van Gisbergen behield de leiding na de meerdere herstarts. De Nieuw-Zeelander met Nederlandse wortels zegevierde met een voorsprong van 16 seconden, wat een enorm gat is in NASCAR. Het is de tweede overwinning in de Cup Series ooit voor Van Gisbergen - zijn eerste kwam in Chicago in 2023. Hij droeg de overwinning op aan Verstappen die goede tips had meegegeven voor de race.

Van Gisbergen wint na tips van Verstappen

"Wat een week, echt genieten. Ik voelde me alleen nogal slecht vandaag. Ik lek uit beide gaten. Dat was minder leuk", zei Van Gisbergen, die wist te winnen ondanks dat hij ziek was. "De auto was geweldig. De nummer 54 [van Ty Gibbs] zat nog dichtbij, maar die laatste stint... Fantastisch om ronde na ronde te pushen en de concurrentie steeds kleiner te zien worden in de spiegel." Hij had zijn team over de boardradio verteld dat ze moesten stoppen met hem commanderen dat hij langzamer moest rijden, omdat hij al zo'n grote voorsprong had. "Als ik langzamer ga, dan verlies ik juist mijn concentratie."

Van Gisbergen was in de ochtend voor de race aan het Whatsappen met Verstappen. De viervoudig wereldkampioen, die zelf als tweede zou finishen in de F1 Grand Prix van Canada, had hem wat advies kunnen geven en dat hielp: "Ja, zeker toen het nat was. Hij vertelde me welke lijnen ik moest nemen en hoe ik het circuit moest aanvallen. Wat een gast! Ik heb nog niet kunnen zien hoe hij het heeft gedaan, maar ik hoop dat het goed ging."

