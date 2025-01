NASCAR begint volgende maand al aan een nieuw seizoen en heeft in aanloop naar de eerste wedstrijden een regelwijziging doorgevoerd. Het moet de deuren openen voor coureurs van wereldniveau en dus ook voor die uit de Formule 1.

In de NASCAR Cup Series, de hoogste stockcar-klasse in de Verenigde Staten, rijden 36 auto's het volledige seizoen met gegarandeerde startplekken, zogeheten charters. Het startveld mag niet meer dan 40 auto's bedragen, dus als er vijf of meer parttime inschrijvingen zijn, dan de langzaamste teams en coureurs naar huis worden gestuurd. Er komt steeds meer interesse in NASCAR van coureurs buiten het kampioenschap en dus heeft de organisatie besloten de Open Exemption Provisional te introduceren: een gegarandeerde startplek voor een world-class driver, een coureur van wereldniveau.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen sluit toekomst in NASCAR of IndyCar uit: "Ovals zijn niks voor mij"

F1-coureurs in NASCAR?

NASCAR zal per coureur bepalen wie wel of niet als world-class wordt gezien. Wat ze in ieder geval willen voorkomen, is dat een populaire coureur zich inschrijft voor een Cup-, Xfinity- of Truck-race en op die manier meer bezoekers op het circuit aantrekt, maar vervolgens na de kwalificatie eruit geknikkerd te worden vanwege een te langzame rondetijd.

1997 F1-kampioen Jacques Villeneuve deed mee aan de Daytona 500 van 2022 voor Team Hezeberg en Daniil Kvyat stapte later dat seizoen in bij de Nederlandse renstal. Trackhouse lanceerde ondertussen Project 91, een speciale auto voor sterren uit de autosport die van NASCAR willen proeven. Kimi Räikkönen kreeg zo de kans om op Watkins Glen en Circuit of the Americas te racen. Jenson Button deed in 2023 een paar road courses voor Rick Ware Racing, terwijl Kamui Kobayashi instapte bij 23XI Racing. Juan Pablo Montoya, die al wel van 2007 tot en met 2014 een reguliere NASCAR-coureur was, keerde vorig jaar eenmalig terug, eveneens bij 23XI Racing. Tijdens deze winterstop is de regelwijziging er uiteindelijk gekomen als reactie op Hélio Castroneves, een van de meest succesvolle Indianapolis 500- en Rolex 24 at Daytona-coureurs ooit die voor Trackhouse de Daytona 500 gaat doen in februari.

UPDATE: @h3lio and @TeamTrackhouse intend to utilize NASCAR's new Open Exemption Provisional to secure a starting spot in the 2025 #DAYTONA500. https://t.co/2MPw6jDfoR pic.twitter.com/at2kmygtwD — NASCAR (@NASCAR) January 10, 2025

Gerelateerd