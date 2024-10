Max Verstappen heeft laten weten wat zijn favoriete type circuit is. De Red Bull Racing-coureur hoopt op de terugkeer van Autodromo del Mugello in de Formule 1. Er is ook nog een type circuit wat juist helemaal niks voor de drievoudig wereldkampioen is.

Verstappen maakte zijn F1-debuut in 2015 en is dus al aan zijn tiende seizoen bezig in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft al 109 podiums behaald, waarvan 61 overwinningen, en stevent af op zijn vierde wereldtitel op rij, als hij Lando Norris dit jaar weet te verslaan. Er wordt steeds meer gesproken over de toekomst van de coureur uit Hasselt. Het FIA World Endurance Championship en de 24 Uur van Le Mans hebben hem altijd interessant geleken. De Amerikaanse autosport kunnen we in ieder geval wegstrepen. Ovals blijken niks voor hem te zijn.

Liever Mugello dan ovals

"Mugello", antwoordde Verstappen kort maar krachtig op de vraag bij de Box Box Box-podcast van Pirelli welk type circuit hij graag meer van wil zien in de Formule 1. Hij is altijd al fan geweest van de baan die in 2020 gastheer was van de Toscaanse Grand Prix. "[Ik hou van] snelle bochten en vloeiende circuits, dus niet teveel langzame stop-start-baantjes." De oval, zoals we die in de Verenigde Staten zien, is een type circuit waar hij echter geen fan van is.

"Ovals? Op de F1-kalender? Nee, dat is niks voor mij", vervolgde de Nederlander. "Ik vind het wel leuk om te doen, maar alleen online [op de simulator] en niet in het echt. Ik vind het ook leuk om te zien, maar om er zelf op te rijden, dat liever niet. Ik heb wel eens een Formule 1-test gedaan op een soort ovale baan, op een banking. Maar het is niks voor mij." Wanneer Verstappen ooit met pensioen gaat, hoeven we hem dus niet in NASCAR of IndyCar te verwachten.