Bronnen melden aan de Daily Mail dat de positie van Stefano Domenicali, als CEO van Formula One Management, helemaal niet meer zo zeker is. De Italiaan zou afgelopen zomer zijn krabbel zetten onder een contractverlenging bij Liberty Media, maar die is voorlopig nog niet gezet.

Domenicali volgde Chase Cary op, die in 2021 vertrok als CEO van de FOM. Cary was op zijn beurt dan weer de opvolger van Bernie Ecclestone. Met Domenicali als CEO kreeg de sport weer een echte Formule 1-man aan het roer, toch zijn er ook wat kritiekpunten op de acties van de voormalig teambaas van Ferrari. Zo zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe locaties aan de Formule 1-kalender toegevoegd, maar vindt het gros daarvan plaats op stratencircuits. Hoewel dat natuurlijk niet alleen Domenicali aan te rekenen, is hij als uithangbord van de sport wel de gebeten hond. Ook de steeds verder oprukkende commerciële gedachte wordt hem hier en daar aangerekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Haas haalt Toyota terug naar Formule 1 met meerjarige samenwerking

Formule 1 wijst oudgedienden de deur

De 59-jarige Domenicali heeft nog een jaar te gaan voordat zijn contract als CEO van de FOM verloopt. Naar verluidt heeft de Italiaan voorlopig geen haast om zijn krabbel te zetten onder een contractverlenging. Toch lijkt er hier en daar wat te gaan veranderen voor Domenicali. Zo vertellen bronnen aan het medium: "De Amerikanen zijn misschien bezig met een soort opschoning. Ik denk dat Greg de hele boel zelf wil leiden." Het beeld wordt ondersteund door diverse oudgedienden die de afgelopen tijd hun weg naar de uitgang hebben gevonden. Zoals bijvoorbeeld juridisch directeur Sacha Woodward Hill, die na dertig jaar dienstverband vorige maand vertrok.

OOK INTERESSANT: Horner legt originele plan met Newey bloot: 'Dat was de afspraak die we hadden'

Maffei zelf als CEO van de FOM?

Het medium vermoedt dat Maffei zelf de rol van CEO van de FOM wil gaan invullen. De Amerikaan is namelijk de afgelopen maanden, vaker dan ooit, aanwezig geweest bij diverse Grands Prix. Mocht Domenicali daadwerkelijk vertrekken en Maffei niet de functie overnemen, dan zouden Christian Horner, Toto Wolff of Zak Brown opties zijn.

Gerelateerd