George Russell heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de capaciteiten van Lewis Hamilton bij Ferrari. In gesprek met de media in Jeddah liet de Mercedes-coureur optekenen dat de Formule 1-fans binnenkort weer van de magie van de zevenvoudig wereldkampioen kunnen gaan genieten, zodra de omstandigheden bij de Italiaanse grootmacht verbeteren.

De overstap van de Brit naar Ferrari is tot nu toe niet het succes gebleken waar veel fans en kenners op hoopten. Ondanks een indrukwekkende Sprint-overwinning in Shanghai, staat de routinier nog altijd droog qua Grand Prix-overwinningen en moet hij het afleggen tegen Charles Leclerc in het klassement. Daarnaast is de SF-25 erg inconsistent, iets waar het team van Ferrari momenteel mee zit. Teambaas Fred Vasseur heeft echter zijn volledige steun uitgesproken richting Hamilton, en liet optekenen dat de Formule 1 een sport van pieken en dalen is.

Hamilton een geweldige coureur

Russell zelf kent een sterk seizoen met drie podiumplaatsen in de eerste vijf races, maar sprak zijn bewondering uit richting zijn voormalig teammaat: "Ik weet het niet echt, om eerlijk te zijn," zei Russell over Hamilton's overgang. "Hij is een zevenvoudig wereldkampioen, ongelooflijk ervaren en een geweldige coureur. We zagen het in China: pole in de Sprint, wint de race comfortabel."

Hoop voor de toekomst

Ondanks de huidige problemen bij de Scuderia, is Russell ervan overtuigd dat Hamilton's kwaliteiten niet onderschat moeten worden. Zelf blijft hij realistisch over zijn kansen dit seizoen, maar ziet hij in de Brit iemand die het tij kan keren: "Mijn aspiraties zijn om te vechten voor het wereldkampioenschap en, realistisch gezien, hebben we geen auto om McLaren te verslaan," zei hij.

