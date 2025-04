Helmut Marko heeft zijn zorgen geuit over de huidige situatie van Lewis Hamilton bij Ferrari. De Oostenrijker ziet een "wanhopige" Hamilton en denkt dat de Brit zijn hoop heeft gevestigd op de nieuwe F1-regels van 2026.

De Brit, die dit seizoen zijn intrede bij de Italiaanse renstal heeft gemaakt , heeft tot dusver totaal niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen. Hoewel hij de China Sprint wist te winnen, had hij het lastig met teamgenoot Charles Leclerc in de Grand Prix-races. Na vijf raceweekenden staat Hamilton met 31 punten op de zevende plek in het klassement, terwijl Leclerc met 47 punten op de vijfde plek staat. Met grote achterstanden in Bahrein en Saoedi-Arabië, heeft de coureur uit Stevenage openlijk zijn frustraties geuit. Hij noemde het seizoen 'pijnlijk' en grapte zelfs over een 'hersentransplantatie' om beter met de Ferrari om te kunnen gaan.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton wanhopig?

Marko, senior adviseur bij Red Bull, ziet dat de Brit ondanks de tegenslagen al verder lijkt te kijken. "Hij lijkt inderdaad wanhopig," zo begint de Oostenrijker tegenover F1-Insider. "Maar ik geloof dat hij wacht op de auto van 2026 en hoopt dat Ferrari niet alleen de jackpot met deze auto zal bereiken, maar dat de Scuderia ook een auto zal bouwen die hij beter aankan."

Schumacher twijfelt

Het huidige seizoen is het laatste onder de huidige regelgeving en in 2026 komen er nieuwe chassis- en motorregels aan. Hoewel Ferrari-teambaas Fred Vasseur Hamilton zijn steun heeft beloofd, is het de vraag hoe het op de lange termijn gaat lopen. Ralf Schumacher, voormalig Grand Prix-winnaar, heeft zijn twijfels over de toekomst van Hamilton bij de Scuderia. Hij ziet de Brit niet meer lang volhouden met de huidige uitdagingen en zijn lichaamstaal, zo liet hij recent weten. De komende jaren moeten gaan uitwijzen of Hamilton zijn achtste wereldtitel nog weet te pakken of dat de uitdagingen te groot gaan worden.